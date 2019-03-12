港股直擊 即巿股評

中國建築國際(03311)曾升4.8%，見8.52元，現升4.3%，成交額3810萬元。

集團宣布，向合營公司分別出售香港和內地的貸款資產，代價分別約1.27億美元和3.57億美元，合共作價約4.84億美元(約37.75億港元)。

同時，公司已向合營公司發出限額8億美元的一份備用信用證，為合營公司購買合資格資產提供資金。

該公司表示，出售貸款所得資金用作償還現有債務、為新項目提供資金及及一般企業用途。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。