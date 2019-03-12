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今日 12:34 港股直擊 即巿股評

半日飆415點 豬肉股落鑊熱炒

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美股終止五連跌，隔晚反彈兩百點，加上A股抽升，中美股市沖喜下，恒指今早反彈逾四百點，一舉重上十天(28759點)及廿天線(28634點)。

恒指今早高開256點，報28760，開市後升幅一度收窄至230點，見28734點今早低位，之後A股升幅擴大，港股隨之走強，一度最多升419點，高見28923點，重上10及20天線，中午更挨近今早高位收市。恒指半日收報28919，升415點或1.46%；國企指數中午揚213點或1.89%，造11490，大市半日成交599.1億元。

藍籌股大致造好。騰訊(00700)半日升1.5%；滙控(00005)走高0.3%；友邦(01299)升2%；港交所(00388)走高2.8%；平保(02318)今日公布業績，中午升2.9%；建行(00939)升1.9%。

焦點板塊

手機股：內地手機總體出貨量按年下跌跌近兩成，惟手機股仍跟大市造好，瑞聲(02018)漲2.3%；舜宇(02382)也漲2%；丘鈦(01478)升2%；高偉電子(01415)彈高4.9%；信利(00732)漲2%；比亞迪電子(00285)走高4%；鴻騰(06088)漲0.5%；小米(01810)也升3.4%。

券商股：A股重拾升軌，內地券商股有運行，廣發(01776)升2.4%；華泰(06886)漲3.7%；信證(06030)揚4.2%；海通證券(06837)漲3.5%。

豬肉股：再度熱炒，萬洲(00288)揚5.4%，為升幅最大藍籌；雨潤(01068)抽升13.3%；中糧肉食(01610)炒高7.6%；惠生(01340)爆升18.7%。

焦點股份

美團點評(03690)：受可轉換可贖回優先股的公允價值變動影響，去年虧損達到1154.77億元人民幣，較2017年虧損189.16億元人民幣大幅增加，半日股價急插9.7%。

長飛光纖(06869)：富瑞指長飛在中移動光纖纜線投標結果，在13家投標者中只排列第6位，市佔率亦只有4.39%，富瑞直言對結果非常失望，並預期長飛光纖今日股價將面對沽壓，同時野村也降長飛目標價37%至27元，半日挫5%，成交有2.4億元。

恒大健康(00708)：早前發盈警，惟今早突炒上，一度高見12.42元，大升11.7%，半日收造12.24元，仍飆10.1%；至於中國恒大(03333)，半日也揚3.3%

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