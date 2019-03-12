港股直擊 即巿股評

噚日上半場仲擔心緊條250天線彈唔彈得起返個市，下半場就率先彈起，證明條線彈力十足；但由於噚日下晝一彈就彈咗上牛熊證街貨嘅中間位，所以都係無出到手。到今日恒指再彈升200幾點開市，終於出手向上殺熊。到依家9點58分，恒指升幅擴大至升逾300點，做緊28808點，開埋牛熊證街貨圖睇，上方熊證頭兩層街貨28600至28699點，同埋28700至28799點，裏面全數熊證被打靶，講緊依家最貼價嘅就係28800至28899點，而呢度就有相當於764張期指，數量唔算多，不過就係最多新增嘅一層，即係噚日落注個市會跌嘅，都認為個位唔會失。

噚日仲喺[下半part]按噚日個街貨圖估個市可能會先將牛證第一層重貨殺晒，跟手由於下方牛證28100至28199點嘅重牛被班好友收割，再將重貨區上移，跟住個市見28200至28299點儲重貨就再殺，實行上下其手。原來錯咗，係就係28100至28199點嘅牛證被收割，不過唔係將啲移轉移上一層追貼牛，而係選擇咗反手開貼熊博掉頭呢！

恒指日線圖上，上個星期五(3月8日)同今日恒指都以裂口做低/高開(即消耗裂口同突破裂口)開市，搞到上個星期五同噚日嗰兩粒陰陽燭孤兒仔咁，陰陽燭圖上你可以話佢係一個「孤島」，只係呢個「孤島」比較細...係安全島嘅Size(但唔等於佢係安全呀)，不過「孤島」嘅出現就暗示住市場不認同處於「孤島」時嘅價格，為求要離開呢個「唔想認同嘅價格」範圍，於是再用裂口去逃離。

由於「孤島」比較少見，所以對市場嚟講呢個係一個比較強烈嘅訊號；如果「孤島」產生嘅裂口好快就被補回，咁就無乜所謂，可以當佢唔存在添；但如果唔係嘅話，對於喺「島」上追入嘅「居民」嚟講，其實同上咗賊船係無分別。(都係嗰句：好彩呢個「孤島」都只係一個安全島)

再畫返恒指啲天線出嚟，恒指一口氣收復10天線(28751點)同20天線(28630點)，同時由保歷加下降道通上返去保歷加上升通道，不過，始終都要爬返上去「上升通道」裏面。

說實話依家上方熊證29200至29299點至29400至29499點呢三層各自有過千張期指喺度，呢三層重貨真係好吸引，同時對依家咁樣一彈嘅市嚟講，都只係爭600零點，如果用同一個點數(即600點計)，由依家(10點33分恒指現價28857點計)向下一減，大約就28150點，即係下方牛證第二梯隊位置，好明顯條路又遠兼街貨唔夠分啦。恒指牛(62639)，收回價28058點，同現價有逾700至800點差距，夠安全且街貨少，槓桿比率都有成37倍架，小注吼分鐘圖見超賣見落場。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；Weibo[下半part]：#Gladyshan#