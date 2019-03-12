港股直擊 即巿股評

隔晚美國科技股顯著造好，料港股今早有力挑戰廿天線阻力，平保(02318)今日放榜受關注。

周一美股先低後高，收市終結五連跌，道指收市升200點或0.79%報25650；納指收漲2%報7558。波音急跌5.4%，美國方面稱波音737 MAX仍是適航的。科技股領漲，蘋果大漲3.5%，亞馬遜漲3%。

蘋果宣布將於3月25日舉行特別發布會，屆時將推出流媒體電視和訂閱新聞服務；另方面，美銀周一將蘋果股票評級從中性上調為買入，並將其12個月價格目標從180美元上調至210美元。美銀指出，最近蘋果股價走低，為投資者提供了「買進的機會」。

晶片類股亦集體上漲，費城半導體指數收漲2.4%；NVIDIA、中芯國際均上漲7%，AMD漲逾4%。熱門中概股多數收漲，阿里巴巴漲3.1%；富途證券漲9.7%、唯品會漲8.4%；拼多多漲5.2%。

經濟數據方面，美國1月零售銷售環比增0.2%，預期降0.1%，前值降1.2%；零售銷售（除汽車與汽油）環比增1.2%，預期增0.6%，前值降1.4%。美國零售銷售好於預期，紓緩對經濟放緩憂慮，金價受壓，紐約現貨金每安士收報1294美元，跌4.01美元或0.31%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍高於港股上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報64.38元，較本港上日收市高7仙；騰訊(00700)ADR收報357.41元，高2.61元；國壽(02628)ADR收報21.04元，高0.14元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報13.39元，高0.15元；中石油(00857)ADR收報5.09元，高3仙；中石化(00386)ADR收報6.53元，高7仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報83.55元，高0.6元；聯通(00762)ADR收報9.5元，高0.14元；中電信(00728)ADR收報4.24元，高6仙。

ADR港股比例指數報28638，較周一恒指收市高135點或0.47%。恒指經過上周兩日累瀉逾800點後反彈，昨日收報28503點，升274點或1%，短期阻力為上方的20天線阻力(約28600點)。

焦點股份

美團點評(03690)：去年虧損1155億元人民幣，較2017年的190億元人民幣擴大；每股虧損42.4元人民幣，不派末期息。期內收入652億元人民幣，增加九成二，略高於市場預期。

華潤電力(00836)：公布2月售電量1087.82萬兆瓦時，按年增加3.6%。今年首兩個月累計售電量按年下降4.6%。

新華保險(01336)：公布今年首兩個月累計原保險保費收入約274.31億元人民幣，按年增長7.92%。

雅仕維(01993)：預期去年綜合溢利增長三成至五成，主要因為媒體廣告業務收入增加。

億勝生物科技(01061)：公布去年盈利2.31億元，按年增長38.1%，派末期息3.3仙。

重慶機電(02722)：預期截至去年12月底止，全年股東應佔溢利按年增長約35%至40%。

平保：今日將公布去年業績，預料將於收市後公布，綜合多家券商預測，全年盈利增長介乎1.9%至29.7%，賺907億至1155億元人民幣，中位數約增長11%；新業務價值增長介乎4.4%至7%，預料703億至720億元人民幣，中位數約增長5.8%。

另外，會德豐(00020)、中國光大國際(00257)、惠理集團(00806)、新天綠色能源(00956)、時代中國(01233)及卓越教育(03978)之業績公布亦較受市場關注。