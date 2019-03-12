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上月底我們舉辦了一場窩輪教學講座，講座中有投資者問到當他在發行商網站上用窩輪搜尋器找產品時，看見很多不同的條款及數據，感到眼花撩亂，到底那一項數據才是最重要的？這個問題坊間有不同的說法，有投資者認為最簡單的是產品面值的高低，但這並不準確，因為產品面值的高低會受條款的影響，單單是兌換比率不同已經可以令相若行使價及到期日的產品在面值上有倍數的差別。亦有指對沖值或引伸波幅是最重要，首先對沖值其實沒有一個準則說高或低數值會較好，對沖值高可能是因為產品價內，對沖值太低則產品多數是非常短期價外，所以對沖值太高或太低也未必是合適的產品；引伸波幅方面，要留意不同條款的產品其實不能直接比較引伸波幅高低，而且這項數據對一般投資者而言並不容易理解。

槓桿是買賣窩輪的初心

如果要問哪一個數據是最重要，我們認為是實際槓桿。投資窩輪的初心是希望利用的槓桿效應，以小博大，而實際槓桿就可以直接反映到產品的潛在回報，例如10倍實際槓桿的產品在正股變動1%的時候，產品的理論變動為10%，投資者就可因應正股的目標價估計出認股證的潛在回報，這是投資認股證時最初動機。另外，投資者宜留意實際槓桿其實包含了產品價格的資訊。在條款相若的產品中，實際槓桿越高即代表其引伸波幅越低，因此投資者可透過比較實際槓桿來得知引伸波幅的高低，分辨出哪一隻產品較抵買。因此，單看實際槓桿一種數據已經可以辨別出產品價格的高低以及估計出其潛在回報。

收窄範圍再配合槓桿選擇產品

誠然，我們不是鼓勵投資者盲目選取市場上槓桿最高的窩輪，因為這些產品大部分都是即將到期，非常價外的「末日輪」。相反，我們建議投資者先從行使價、到期日及街貨量入手，收窄篩選範圍，然後才以實際槓桿排序。以選擇恒指認購證為例，恒指現水平在28,500點附近，投資者可留意行使價28,500點至30,000點、年期適中的輕微價外證，在發行商網站的認股證搜尋器以相關條款篩選並以實際槓桿排序會得到下圖結果，恒指購27340是這個條款範圍中槓桿最高的選擇，而且街貨屬較低水平，是經過客觀適合市況之選。

(數據來源：高盛認股證牛熊證網站，截至2019年3月8日)

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/

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