香港財經 港股直擊

港交所(00388)今日宣布，已獲MSCI授權發行A股期貨。立法會議員(金融服務界)張華峰表示，對香港是大喜訊，期望帶動其他衍生產品市場。他相信程序會與滬深港通類似，宣布後一段時間再開通，按以往經驗，他希望三個月內可以正式實行，他稱，現時市場發展競爭大，「既然宣布了，希望把握時間」。

現時國際投資者主要對沖A股的工具是於新加坡上市，俗稱「黑期」的富時A50指數期貨。張華峰指出，香港發行A股期貨時，相信會覆蓋逾400家A股，成交量肯定會大於新加坡，而內地市場波動較香港更大，波幅料會吸引更多投資者。

深股大族激光因為觸及外資持股上限28%，經深股通渠道暫停買入，被MSCI剔出指數。張華峰相信，待今年MSCI增加A股權重後，可投資的A股增加到逾400家，可以自然分散外資投資額，令28%外資持股上限不易被觸碰。

張華峰指出，A股期貨較為複雜，內地對衍生品本身認識不多，恐未能掌握風險，散戶亦佔多數，故希望詳細訂出規則，防範風險和保障投資者，亦要視乎外資投入程序。他亦希望可與中證監、香港證監及港交所開會商討A股期貨事宜。

張華峰又希望，做好A股期貨後，可進一步發展債券期貨市場。被問到「債券通」開通南向交易的進展，張華峰表示今日與政協副主席陳元會面討論「債券通」，對方表示很重視債券市場，因為可令香港的人民幣資金池壯大，亦令其他持有人民幣的國家有出路，購買香港的人民幣債券，對大灣區及「一帶一路」有重要意義。