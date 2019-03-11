港股直擊 即巿股評

美滙稍微回落，新興市場回穩，中港股市齊反彈，恒指兩日累瀉逾800點後，今日回升274點。

大市反彈，北水亦回流港股，由上周五的24.83億元，轉至今日淨入22.3億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

內銀股仍是內地資金主要掃貨對象，建行(00939)、工行(01398)、信行(00998)及農行(01288)分別有5.28億元、1.94億、1.05億及4822萬元北水買入，建行及工行更是北水買入最多個股。

北水也鐘情科技股及內房股，騰訊(00700)與中興(00763)分別有1.04億和2518萬元淨入；融創(01918)與金茂(00817)亦分別有1.25億元及6155萬元淨入，惟奧園(03883)今日急升5.9%，有15萬元北水淨走。

其他較多北水流入個股有海螺創業(00586)和吉利(00175)，全日分別有1099萬和707萬元淨買。

不過，內險股見到北水沽走手影，平保(02318)及中國太平(00966)為北水沽得最多個股首兩位，分別有1.29億和8472萬元，信証(06030)也錄3894萬元淨走。

另外，其他較多錄得淨走個別分別有石藥(01093)、中芯(00981)及金風(02208)，全日分別錄4744萬元、2006萬及990萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、海螺創業、融創、中芯、騰訊、平保、農行、信行、工行及信証。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:融創、騰訊、中太平、中興、金風、奧園、信証、吉利、金茂及石藥。

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