港股直擊 即巿股評

內地股市上周五急挫，今日顯著反彈，滬指收復三千點。港股亦受帶動，恒指兩日累瀉逾800點後反彈。

美股上周五晚續軟，恒指高開37點，甫開升幅曾收窄至12點，見28240點全日低，在250天線(約28197點)上方見支持，之後隨A股走高，上午曾升221點，中午收報28422點，午後突破上午高位，尾段愈升愈有，最多升283點，見28512點，未能一舉收復20天線(約28597)。恒指報28503點，升274點或1%。大市今日上升股份比例62%，下跌股份比例38%。

國企指數報11276點，升120點或1.1%。

大市成交額1027.89億元。

即月期指收市升249點或0.88%，報28485，低水18點。

A股強彈，滬指返三千關，收市飆1.92%；深成指飆3.64%；深圳創業板飆4.43%。

藍籌股方面，騰訊(00700)旗下《尋仙2》版號獲批，加上發表的手遊《完美世界》暫時反應正面，股價升2.2%；本周公布業績的友邦(01299)升2.4%；港交所(00388)將推MSCI中國A股指數期貨，升2.1%；港鐵(00066)績後持續造好，今日破頂，收市升2.6%。相反，瑞聲(02018)跌0.7%；恒隆地產(00101)跌0.6%；信置(00083)跌0.4%。

焦點板塊

科網軟件股：多股落鑊，金蝶(00268)飆6.4%；金山(03888)升8.3%；美圖(01357)飆升9.6%；遊萊互動(02022)升9.1%；中軟國際(00354)升4.9%。新經濟股方面，美團點評(03690)今日公布業績，股價升3.6%；半新股微盟(02013)獲中金叫買，股價飆15.9%。

中資電訊股：三大電訊商反彈，中移動(00941)獲富瑞升級提價，升2.1%；中電信(00728)升2.7%；聯通(00762)升2.3%。5G概念股方面，中通服(00552)升1.7%；鐵塔(00788)升3.9%；中興(00763)升1.9%。

醫藥股：今早跑出，中生製藥(01177)升5.9%為表現最好藍籌；石藥(01093)升1.2%；藥明生物(02269)升4.4%；東陽光藥(01558)升4.6%；微創醫療(00853)升6.5%。另外，「大麻概念股」美瑞健康(02327)升13.7%；復旦張江(01349)擬「回A」上科創板，收市飆26.4%。不過百濟神州(06160)隨美國預託證券(BGNE)急挫，收市跌5.8%。

中資金融股：A股急彈個別內險和券商跑出。券商方面，華泰證券(06886)升4.8%；中信建投証券(06066)升4.6%；東方證券(03958)、廣發証券(01776)、光大證券(06178)、中國銀河(06881)、中金(03908)和海通證券(06837)升2%至2.8%。內險方面，新華保險(01336)升2.6%；財險(02328)升1.9%；人保(01339)升1.7%。

換馬股：藍籌新貴創科(00669)和國指成分股新貴中建材(03323)首日表現失色，分別跌1.5%和1.1%；遭剔出國指成分股的眾安(06060)再跌0.8%；潤電(00836)升1.1%。

汽車股：中汽協公布，2月份乘用車銷量按年下跌17.4%，降幅較上月的17.7%收窄；按月則下跌39.7%。車股普遍跌，吉利(00175)跌1.4%；華晨(01114)跌1.1%；東風(00489)、廣汽(02238)和比亞迪(01211)跌不足1%。相反，北汽(01958)和長汽(02333)窄幅靠穩，升不足1%。

焦點股份

新城發展(01030)：去年核心盈利大增逾八成，每股末期股息0.3元，按年增加85%。股價創新高，收市飆14.3%，成交額4.26億元。

香港國際建投(00687)：獲黑石集團(Blackstone)入股，股價升13%，成交額4.47億元。

首創置業(02868)：計劃每10股供不多於5股，股價逆市挫13.3%。

中國智能(00395)：今日先高後暴瀉，曾插52.5%，見0.235元，收市跌22.2%，成交額增至3.07億元。股價累插57.7%。上周五(8日)遭證監會勒令停牌的「道士股」鼎益豐(00612)，持有1.97億股中國智能，佔已發行股本約3.5%。

開元酒店(01158)：今日上市，收報16.88元，較招股價高2.3%，不計手續費一手賺76元。

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