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今日 15:05 港股直擊 即巿股評

【熱炒半新股】嘉藝較招股價飆2.2倍 微盟尋頂

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嘉藝控股(01025)再見炒作，曾飆26%，見3.15元創新高，最新升兩成，成交額1320萬元。

集團為本港首隻「婚紗股」，招股價0.98元，高位較招股價飆2.2倍。

微盟集團(02013)獲中金首次叫買，目標睇4.8元，今日亦落鑊，曾飆22.6%，見4.39元，創上市新高，現升18.7%，成交4300萬元。

微盟為內地中小企業雲端商業及營銷解決方案提供商，招股價2.8元，高位較招股價飆56.8%。

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