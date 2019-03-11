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中金公司發表報告指，3 月8 日人大委員會委員長栗戰書在人大二次會議上提及房地產稅法等多項立法調研及起草，這再度引起市場關於房地產稅推出時間的廣泛討論與猜測。中金認為，房地產稅當前仍處於立法層面的穩步推進過程中，距離推出和開徵尚早。

報告指，房地產稅自2015年被列入全國人大立法計劃以來，幾乎每年(尤其兩會期間)都會有出台的預期和討論，而四年來實際房地產稅始終處於草案起草完善階段，從未向人大常委會提請審議(按照立法程序，房地產稅須至少經過人大常委會「三審」之後方可提交人大表決)。去年9月被列入人大常委會立法規劃第一類項目表明房地產稅的立法工作仍在穩步推進中，但時至今日「一審」尚未開啟，很大程度上體現出立法層面仍有不少問題需要論證和完善(徵收範圍、稅基選取、免徵條件、稅率、現有稅制歸併調整等等)。而立法僅僅是第一步，距離全面推出和實施仍然任重而道遠。

中金認為至少應在住房供應體系實現充分分層、行政性調控政策得以逐漸退出、房價回歸市場機制之後，方為全面開徵房地產稅的成熟時機。

中金表示，儘管房地產稅等消息面噪音可能短期對市場情緒有所影響，但考慮地產調控政策和宏觀環境不確定性風險均已解除且板塊估值位置並不高，該行看好內房A/H股後市行情，推薦估值吸引力强、布局核心都市圈的高彈性標的，A股看好金地、榮盛、華發、中南、招商和保利；港股看好融創(01918)、世茂(00813)、中海宏洋(00081)、合景(01813)和禹洲(01628)，同時建議關注中國奧園(03883)(未覆蓋)；建議回避遠洋集團(03377)。

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