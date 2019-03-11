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今日 13:33 香港財經 港股直擊

鼎益豐遭剔除恒生指數系列成分股

證監會上周五勒令中國鼎益豐(00612)停牌，恒生指數公司表示，有見及此，中國鼎益豐將於3月15日(周五)收市後從恒生指數系列中剔除。

根據剔除停牌成分股的處理規則，中國鼎益豐將以系統最低價格(0.0001元)從以下六項指數中剔除，包括恒生綜合指數；恒生綜合指數─金融業；恒生綜合中小型股指數；恒生港股通指數；恒生港股通中小型股指數；恒生港股通非AH股公司指數。

鼎益豐被市場戲謔為「道士股」，原因是有傳公司主席兼非執董隋廣義為一名道士，號稱創出「禪易投資法」。

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