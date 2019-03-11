即巿股評 港股直擊

上周美股結束十周連升單邊市，開始步入調整，不過標指上周高低位2819點及2722點，上下波幅已達3.5%，而上周五成功回補下跌裂口之後，跌幅大大收窄，日線圖呈現長尾十字星，有利美股本周反彈。而港股在A股今早回後展開反彈，暫重上250日線(28197點)之上，似乎250日線有不俗支持。恒指高開37點，開市後升幅曾收窄至12點，見28240點半日低位，之後隨A股向上，最多升221點，高見28449點。恒指中午報收28422點，升193點，國指則升91點，半日報收11248點。

雖然港股上周高見29241點後，開始步入調整期，但未見太大下調壓力，即使牛證重貨區在28100至28199點，今日未見大戶趁機將指數踩低多一百幾十點，甚至考驗二萬八關，大市竟市回到250日線附近就停咗落嚟，放生咗最大牛證重貨區嗰1785張期指。不過計一計條數由27700至28199點呢區區五百點之內，已累積超過4000張期指嘅牛證，喺呢個星期之內，大戶仍然有機會鋸咗呢塊肥牛扒。

上周四及五，恒指隨內地股市腳軟而調整，兩日港股跌超過800點，今日A股回穩港股反彈亦正常。況且上周五恒指低點28201點，已接近由1月初24896點低位延申至上周高位升浪嘅回調黃金比0.236，回到呢度反彈一下亦正常。至於大戶會否為咗劏肥牛要再踩多腳，阿Man冇水晶球當然答你唔倒，但大市要再落去的話，黃金比回調0.382計，係27581點，亦即50日線(27480點)計嘅上方，預期喺27500水平左右，港股應該有不俗支持。慣咗炒市嘅缸邊友，留意今日港股支持位喺28000-28200左右，反彈阻力喺20 線附近，即係28593點，短線要升番破條20日線，港股方可回復強勢。

大市反彈梗係火車頭騰訊(00700)行先，集團旗下遊戲《尋仙2》版號獲批，半日升2.4%，暫時騰訊支持位喺345元，有心想博下周業績前落鑊，就用番345元嚟做止蝕上車。另一大市火車頭係友邦(01299)，呢個星期五派成績表，阿Man估計喜多過驚，家下有春江鴨偷步先掃貨亦唔出奇。至於其他重磅股個別發展，阿Man都係偏向吼番港交所(00388)及中資金融股嘅內險股等等。

軟件股有資金追捧，5G概念股見反彈，不過要阿Man喺軟件股及5G概念股兩者之間二選一，毫無猶豫選擇後者。之前阿Man講過，大市回調除咗可吼幾隻指數權重藍籌龍頭外，醫藥及教育板塊作為中長線投資，亦可趁調整吸納行業內嘅龍頭。今日中生製藥(01177)及石藥(01093)分別上升3.5%及1.7%，前者更加係藍籌升幅冠軍。

P.S. 阿Man今日短暫回歸，明日至周四《盤房來料》再度暫停，本周五復刊，下周一開始回復正常，祝大家出入平安，周五再見。

麥狄文

(徐狄怡 ‧ 證監會持牌人‧ 大錦證券有限公司董事)