港股直擊 即巿股評

美股上周五晚續軟，不過滬指重上三千點，推動港股兩日瀉逾800點後反彈。

恒指高開37點，甫開升幅曾收窄至12點，見28240點半日低，之後隨A股走高，最多升221點，見28449點半日高。恒指中午收報28422點，升193點或0.7%，大市成交額601.84億元。

國企指數報11248點，升91點或0.8%。

A股回升，滬指重上三千關，半日升1.22%；深成指升2.21%。

藍籌股方面，騰訊(00700)旗下《尋仙2》版號獲批，半日升2.4%；本周公布業績的友邦(01299)回升1.6%；港交所(00388)將推MSCI中國A股指數期貨，半日升1.6%；港鐵(00066)績後持續造好，另外日出康城11期計劃本月招意向，半日升2.5%。相反，吉利(00175)、瑞聲(02018)、舜宇(02382)、中海油(00883)、新貴創科(00669)和信置(00083)逆市跌1%至1.7%。

焦點板塊

科網軟件股：多股落鑊，金蝶(00268)飆7.5%；金山(03888)升5.9%；美圖(01357)升7.8%；遊萊互動(02022)升7.6%。新經濟股方面，美團點評(03690)今日公布全年業績，股價漲4%；半新股微盟(02013)尋頂，半日升14.2%。不過，遭剔出國指成分股的眾安(06060)再跌0.5%。

中資電訊股：三大電訊商今早反彈，中移動(00941)獲富瑞升級提價，半日升2%；中電信(00728)升3.2%；聯通(00762)升0.9%。5G概念股方面，中通服(00552)升1.6%；鐵塔(00788)升1.7%；中興(00763)升1.9%。

醫藥股：今早跑出，中生製藥(01177)升3.5%為上午表現最好藍籌；石藥(01093)升1.7%；藥明生物(02269)升3.5%；東陽光藥(01558)升4%；微創醫療(00853)升4.8%。另外，「大麻概念股」美瑞健康(02327)升6.3%；復旦張江(01349)擬「回A」上科創板，半日飆21.6%。不過百濟神州(06160)隨美國預託證券(BGNE)急挫，半日跌6.1%。

焦點股份

新城發展(01030)：去年核心盈利大增逾八成，每股派發末期股息每股0.3元，按年增加85%。股價半日升7.3%，成交額2億元。

香港國際建投(00687)：獲黑石集團(Blackstone)入股，半日升13.4%，成交額2.91億元。

首創置業(02868)：計劃每10股供不多於5股，半日逆市挫13.8%。

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