即巿股評 港股直擊

美國總統特朗普和北韓領袖金正恩上月27至28日在越南河內舉行歷來第二輪的美朝峰會，在特朗普提前離席的不愉快氛圍中結束。第二次「特金會」不歡而散，但美朝官方事後發言都只是把峰會破局的責任「理所當然」地推給對方，而且措辭相當「謹慎」。

北韓《勞動新聞》直到上周五發表的首度提及第二輪美朝峰會的評論文章，亦只是指峰會沒達成協議的原因來自美國，令全世界感到惋惜。北韓官媒算是向人民簡略交代峰會結果。而美國那一邊，監察北韓動態的美國網站38 North上周二引用衞星影像分析，指出北韓東倉里發射場在2月16日至3月2日(美朝峰會前後)期間重建部分設施，裝有路軌的處理中心、引擎測試支架以及燃料倉頂部均有修復跡象。另有美國傳媒公開上月22日拍攝的衞星圖片顯示，有多輛貨車進出平壤近郊的沙門洞飛彈研究設施和附近的鐵路設施，可能運送物資到東倉里發射場。

由於北韓曾在沙門洞組裝可搭載衞星的火箭，以及平壤政府宣稱射程覆蓋美國的洲際彈道導彈「火星15型」，白宮國家安全顧問博爾頓(John Bolton)上周二警告說，美國正在觀察，如果北韓並沒有按承諾放棄核武及其他相關計劃，華府考慮加碼制裁。然而，特朗普上周五強調「我覺得與北韓之間的關係，金正恩委員長和我，我認為是很好的，我認為會持續這麼好。」至於北韓若一旦恢復核試，特朗普僅表示「會非常驚訝」。

值得一提，美國國家情報總監科茨(Dan Coats)今年1月在參議院聽證會指出，北韓不可能棄核，情報機關評估北韓會繼續保留大殺傷力武器，因為北韓始終認為核武對政權存亡非常重要，金正恩承諾半島無核化，只不過是要求美軍停止軍演等的公式。然而，特朗普翌日就在Twitter回應表示，美朝關係是歷來最好，並訓斥情報人員應該「返回學校」(go back to school)讀多啲書。

顯然，「侵侵」亦知道要北韓自願棄核實屬Mission Impossible，記得侵侵在今年2月發表的國情咨文提到，若不是他當選總統，美國目前可能正在與北韓交戰。老徐猜度，侵侵的如意算盤是美國只須提出例如有限度放寬經濟制裁，應可「吸引」金正恩作出即使無法驗證的棄核承諾，他就能利用作為爭取連任的政績。畢竟目前朝鮮半島的「危機指數」，比起去年特、金兩人互嘲「火箭人」和「瘋老頭」時已低得多。

講返港股，3月6日【搏拳實錄】提到，近月一直等位long期指call的老徐，早一日卻沽出即月行使價29000點期指call，主要原因是跟隨EJFQ反映強勢股買盤的強勢股指數發出(與恒指呈明顯的單日「熊背馳」)的訊號。其實，短線市寬早在2月14日已見頂回落，3月4日的強勢股指數與恒指(當日指數曾創29241點的今年新高)「熊背馳」，明顯是確認市況快將要超買調整，老徐亦決定「掟彎」由睇好後市變成冒險估頂。

老徐