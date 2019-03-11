中國財經 港股直擊

全國人大代表、長城汽車(02333)總裁王鳳英表示，中美貿易摩擦備受關注，但今次汽車關稅變化對集團影響不大。

王鳳英向港台指出，長城汽車的產品不弱於外資品牌，有實力與外資品牌競爭。而近年長城汽車在生產研發進行不少布局和投資，未來5年內將投入300億元人民幣，打造全球化研發體系，亦將繼續在新能源汽車領域加大投入。

王鳳英補充說，雖然國內市場在運動型多用途車(SUV)競爭更加激烈，但仍對今年市場充滿信心，因為國內每千人擁有汽車數量與發達國家有較大差距，而五、六線居民仍有消費潛力。