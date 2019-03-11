港股直擊 即巿股評

上個星期五(3月8日)恒指大裂口下行，落到250天線見支持，今朝再睇返恒指都只係微升37點，開市報28265點；到依家9點51分，恒指升幅略為擴大，至升96點，做緊28324點，睇嚟大家都暫時都唔想個市落去250天線(28197點)樓下。

「會唔會放過28100嘅牛牛？」戰友Jack WhatsApp留言，一開個恒指牛熊證街貨圖睇就知呢一part都死梗咁滯，大家都一齊望望個街貨圖。下方牛證最貼價嘅係28200至28299點有54張期指，而戰友Jack所講嘅就係第二層牛證街貨，即28100至28199點，呢度有相當於1785張期指，當中有1208張係新增，即係上個星期五大家見住個市係咁被人插嘅時候，就吼低開Call，不過今日見個市反彈，雖則得個100點附近，但如果你search返嚟堆牛證出嚟嘅話，你就見到呢堆牛牛證價升幅介乎30%至76%(以依家10點4分，仲要delay15分鐘嘅data計)，如果你手執一隻咁貼價嘅牛，過夜博反彈，開市半個鐘頭就有咁嘅成績，你收割未？

本住【輪證贏家】一貫做法，就梗係收咗工啦，如果個個都係咁嘅話，咁即係有可能呢一part牛證有部分已經賺錢走人；但同時間你再望多次個牛證嘅search engine，最貼價嘅牛證收回水平係28200，即係話如果上個星期買牛博反彈 > 今朝見升咗幾成就食餬 > 然後再打算買再貼價嘅牛證，再博多次嘅話，咁可以揀嘅牛證係少之又少；如是者你估會唔會呢頭放完隻牛，嗰頭又買返屬於同一層街貨嘅第二隻牛？咁對於街貨量嚟講來來去去都係同一層；又以依家10點10分恒指暫時做過低位28240點計，同重貨區28100至28199點，其實只係百零點嘅事，確實係好危危乎架。由佢hea多日，順便比多日時間睇吓條250天線到底係咪咁好彈力啦。

望望月曆，今個星期相信會比較多人留意嘅應該係中國平安(02318)同友邦保險(01299)業績，前者明日派績，呢兩日走勢同恒指一樣裂口下行至20天線($77.428)水平，唯留意下方50天線($73.358)同100天線($74.581)有機會發出「黃金交叉」，雖然SlowSTC(14,3)、14DMI同MACD都發出看淡訊號，不過唯獨14RSI見橫行，可能暗示呢個即將可能發生嘅「黃金交叉」會救一救個股。

至於星期五先公布業績嘅友邦，佢都係同個市/平保一樣，上個星期五見裂口下挫，不過佢一挫就連條20天線($76.015)都無埋，依家個圖上嘅燭就變到好似有兩架水晶纜車咁吊咗喺度，下方技術指標發出看淡訊號。兩隻個樣都no good咁，都係睇吓下晝開場發生咩事先。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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