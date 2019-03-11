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今日 10:33 港股直擊 即巿股評

【異動股】港鐵揚逾2% 日出康城11期計劃招意向

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港鐵(00066)日出康城11期計劃本月招意向，今早跑贏一眾藍籌，最高見過46.8元，升2.3%，現造46.75元，仍漲2.2%，成交金額1.32億元。

將軍澳日出康城第11期將於本月招意向，預計可提供最多1850伙，成為2015年1月批出的日出康城第6期(現為LP6)提供2392伙以來該區提供最多單位的港鐵物業發展項目。

業界估計，日出康城第11期補地價金額約26.6億至28.5億元，每方呎樓面補地價約2800至3000元。

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