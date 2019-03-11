港股直擊 即巿股評

上周五美國公布就業數據遠遜預期，使市場擔心全球經濟增長放緩；上證指數上周五大跌逾4%，能否及時回穩備受關注，將直接影響港股表現。

美股道指上周五盤中一度跌超200點，尾市拉升小幅收跌，收市跌22點或0.09%，報25450；納指跌0.18%，報7408點；標普500指數跌0.21%，報2743點。全周美股三大指數跌幅均超過2%，納指結束了此前連續10個星期上漲趨勢。道指交通板塊錄得連續第11個交易日下跌，為1972年以來的最長連續下跌時間。中國互聯網券商海外上市第一股富途證券上市首日收漲近28%。

美國2月非農就業人口增加2萬人，為17個月來最小增幅，遠低於預期的18萬人；2月失業率錄得3.8%，預期值為3.9%。分析認為，即使薪資增速加快，遠遜預期的非農就業數據也可能令人擔心美國消費者信心受挫，之前公布的12月份零售銷售大幅下滑，並創9年來的最差表現。經濟學家們預計，在全球經濟增速減弱，例如減稅等財政刺激的影響消退之際，今年經濟增速將會放緩，聯儲局更有理由在加息方面採取謹慎態度，至少在9月貨幣政策會議之前按兵不動。

那邊廂，白宮經濟顧問庫德洛則認為，周五疲弱的非農就業報告「非常不可靠」，建議不要「過於重視它」。儘管就業人數增幅不及預期，庫德洛堅稱，美國經濟仍將保持3%甚至更高的增長，「這一切都將被向上修正」。

德國官方報告稱1月製造業數據大幅下滑。目前歐洲央行表現出來的立場比市場預期的更加鴿派，進一步加重了對全球增長的擔憂。歐洲央行宣布採取新的措施以提振日顯疲態的歐羅區經濟，並意外承諾在明年年底之前不會加息等等。

英國國會下議院明日(3月12日)就脫歐協議進行表決，市場普遍預計英國脫歐有相當機會延期。英國首相文翠珊敦促保守黨內批評者作出妥協，在表決中支持她與歐盟斡旋的脫歐協定，以兌現2016年脫歐公投的結果，否則英國可能永遠不會離開歐盟。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍低於港股上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報64.17元，較本港上日收市低8仙；騰訊(00700)ADR收報342.49元，低4.51元；國壽(02628)ADR收報20.54元，低1仙。紐約期油曾跌至三個星期低位，收跌1%，中海油(00883)ADR收報13.2元，低8仙；中石油(00857)ADR收報5元，低3仙；中石化(00386)ADR收報6.43元，低1仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報81.42元，高0.17元；聯通(00762)ADR收報9.21元，高6仙；中電信(00728)ADR收報4.11元，高4仙。

ADR港股比例指數報28121，較上周五恒指收市低121點或0.43%。受A股急跌拖累，港股上周五急插551點或1.91%，收報28228，跌穿廿天線，250天牛熊線(28206點)則勉強守住。短期支持在二萬八水平。道指期貨今早最新下跌133點報25395。

港元滙價再現弱勢，周六清晨觸發7.85弱方兌換保證，金管局入市買15.07億港元，以捍衞滙率機制，是當局去年8月後再入市托港元。金管局副總裁李達志稱，若港美息差持續擴闊，套息交易活動持續活躍，預料港元未來一段時間繼續偏弱，港滙再次觸發7.85弱方兌換保證不足為奇。

內地2月份新增貸款顯著回落，差過市場預期；期內，社會融資規模增量7030億元人民幣，按年少4847億元，差過市場預期的1.3萬億元。人民銀行行長易綱表示，2月社會融資規模保持平穩增長，1月社融增速相對較高是受到季節因素影響，而今年以來連續兩個月高於去年增速，顯示社會融資持續下滑趨勢初步得以遏制，為今年經濟金融開局提供保障。

焦點股份

騰訊：上周五收市後，國家新聞出版廣電總局公布最新一批遊戲版號，為今年第8次，共批出95款遊戲。其中騰訊旗下的《尋仙2》上榜。

舜宇光學(02382)：公布2月手機鏡頭出貨量6518.7萬件，按年增長19.5%，主要是該公司手機鏡頭市場份額上升；按月跌20%，主要是春節假期的影響。

丘鈦科技(01478)：2月攝像頭模組銷量1389.7萬件，按年增長37.5%，按月下跌49.8%。

廣汽(02238)：公布2月汽車汽車銷量按年下跌一成一 ；今年首兩個月，累計汽車產量28.22萬架，按年下跌6.5%。

新城發展(01030)：公布截至去年12月底全年純利按年增長七成八，派末期息30分人民幣。期內實現合約銷售2211億元人民幣。集團表示，今年合約銷售目標為2700億元人民幣。

中石化煉化工程(02386)：全年賺約16.8億人民幣，按年增長48.6%，末期息每股12.4分人民幣。

今日有多家公司公布全年業績，以理文造紙(02314)及美團點評(03690)較受市場關注。