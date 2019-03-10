重要通告 港股直擊

綠心集團(00094)發盈警，預期截至去年底止年度錄得虧損。該公司2017年度錄得純利8645.1萬元。

該公司表示，業績轉盈為虧，因紐西蘭分部貢獻的收益減少約1.74億元，而紐西蘭分部的毛利率大幅下降。