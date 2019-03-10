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全國政協常委、中國恒大(03333)主席許家印表示，將繼續專心專注、兢兢業業做好企業本身，給老百姓創造更多就業機會，助力保障和改善民生、服務中國經濟高質量發展。

據《上證報》報道，許家印在全國兩會政協經濟界別小組會上發言時表示，2019年是全面建成小康社會的關鍵之年。全國政協常委會工作報告，給政協工作提出了新的更高要求，也給每一位政協委員指明了新的努力方向。

他又指出，會進一步紮紮實實做好扶貧幫扶工作，為打贏打好脫貧攻堅戰貢獻力量，為畫出共建共享全面小康社會的最大同心圓而持續拼搏奮鬥。