即巿股評 港股直擊

筆者早於前周(2月22日)提到，港股升勢已屆強弩之末，當時恒指處於28629點。文章出街後七個交易日(3月4日)，港股升至29241點見短期頂部，以恒指本周五收市價28228點計，已從短線高位回調約3.5%或1013點。及至上周，筆者已再三提到，大市利淡走勢經已成型，過去兩周持續收集的FI南方恒指(07300)開始進入獲利階段。

港股是日下挫551點或1.9%，從恒指日線圖來看，才剛剛第一棍打穿10天及20天線，這一波回調至少要回到27200點才算合理。然而在跌市的第一天，散戶便急不及待出來接飛刀，筆者被問得最多的股份，分別是友邦(01299)及中興通訊(00763)。大市從1月底抽升至3月初，散戶大多眼看手勿動，才跌第一棍便飛出來接貨，傳統智慧告訴我們，大市仲有排跌。

成分股下跌趨勢明顯

先不說恒指表現，筆者隨手抽出幾隻恒指成分股來看，讀者自會明白。先看長和(00001)，此股於1月4日低見72.8元，反彈高位見於2月27日84.85元，幅度為16.6%，雖較恒指同期抽升17.5%低約0.9個百分點，但總算與大市同步。然而長和於2月27日見頂後至今日收市價79.9元計，已從高位下跌5.8%，跌幅超過同期恒指表現。

更甚的是，長和連續五支陰燭一舉打穿10天及20天線，50天線能否守住已是疑問。第二隻是中移動(00941)，其股價於82元之上大約橫行了個多月，然而其股價早早失守10天及20天線之餘，從高位回調約4.6％，亦已較其他成分股早一步下試50天線，大圓頂走勢逐漸成型，前浪阻力77.5元已變成支持位，意味其股價尚餘4.6%下跌空間。

至於最多散戶有興趣接的飛刀就是友邦(01299)，先不說其未來可受惠內地業務增長這些廢話，純粹從技術圖表來看，3月1日高位見十字星，你可說是射擊之星，其後再來三飛烏鴉險守10天線上，仲唔識驚？湊夠五支陰燭「隊落去」，已經不是烏雲密布，而是山雨欲來之勢。友邦現價相對短線高位，已下挫6.1%。假如萬有引力要將友邦拉回50天線約70元水平，downside已超過6%。

壞消息當好消息炒

長和如是、中移動如是、友邦如是，隻隻跌幅超過同期恒指，散戶到底哪來接飛刀的勇氣？不說技術層面，說說那些人所共知的廢話，國家總理開口表明內地正面對更大的經濟壓力，要以減稅2萬億元人民幣來刺激經濟，消息出來當日股市不跌反升，擺明是引傻仔入局。市場將壞消息當好消息炒，單純地看阿爺放水，卻不想想連土豪都要「過緊日子，想方設法籌集資金」，難以明白投資者何以仍笑得落。

早前兩周大戶托指數派貨已是客觀事實，基於筆者早前的預測已逐步實現，以恒指回調至27200點作目標的話，潛在跌幅為3.6%。換句話說，FI南方恒指首站先以5.6元作目標。雖然升幅只得3.6%，回報貌似相當不吸引，惟投資者應謹記，此類指數ETF應以槓桿方式買入，莫以利小而不為。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，持有上述股份