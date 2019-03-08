港股直擊 即巿股評

內地進出口數據遠差預期，加上美滙抽升不利新興市場，內地上證指數大跌4.4%下，港股全日插逾五百點，250天牛熊線(28206點)勉強守住，恒指連跌兩日，累插809點或2.8%。

美股連跌四日，恒指今早低開370點，報28409，開市已跌穿20天線(28579)，但A股深成指及創業板指數一度倒升，港股跌幅一度縮至245點，高見28533。不過，內地深成指及創業板指數再度回落，午後跌勢轉急，拖累港股曾挫578點，低見28201，稍跌穿牛熊線，但低見暫見支持，大市跌幅略收窄，但仍要大跌超過五百點收市。恒指收報28228，瀉551點或1.91%；國企指數更插303點或2.65%，造11156，大市成交1445.85億元。

港股上升股比例22%，下跌比例78%，反映個股整體跌勢全面。

即月期指收報28236，跌487點，高水8點。

恒指連跌兩周，本周累挫583點或2%，國指則跑輸，今周挫350點或3%。藍籌股中，本周升幅最大首三位分別為九置(01997)、騰訊(00700)及恒隆地產(00101)，全周分別升6.5%、3.2%及2.4%；表現最差首三位為國壽(02628)、吉利(00175)及聯通(00762)，全周分別跌9.9%、8.4%及5.8%。

上證指數今日收報2969點，挫136點或4.4%；深成指全日收報9363點，下挫314點或3.25%。中國海關總署今早公布，按人民幣計，2月中國出口按年跌16.6%，遠遜預期。

藍籌股今日大致受壓，騰訊(00700)跌2.3%；滙控(00005)走低0.9%；友邦(01299)跌2.1%；港交所(00388)下滑1.8%；平保(02318)跌2.9%；國壽(02628)挫4%；建行(00939)走低2.7%。上年業績對辦的港鐵(00066)，收升2%，為今日升幅最大藍籌。

焦點板塊

券商股：A股急挫，券商股也無運行。中信建投證券(06066)瀉9.8%；華泰(06886)插6.2%；海通證券(06837)瀉6.3%，海通及華泰包辦表現最曳的國指成分股首兩位；中信証券(06030)挫5.5%；中國銀河(06881)跌6.1%；中金公司(03908)跌4.7%；廣發証券(01776)挫5.5%。

內房股：人大委員長栗戰書表示，今年人大將落實房地產稅法，內房股捱沽。萬科(02202)挫4.8%；龍湖(00960)挫5.3%；融創(01918)尾市大跌，全日重創10.9%；恒大(03333)挫4%；龍光(03380)挫4.7%；碧桂園(02007)為包尾藍籌，全日降5.2%；中海宏洋(00081)插6%；中海外(00688)也跌3.1%。

汽車股：亦未止血，上月銷售欠佳的吉利(00175)，昨日大跌7.7%後仍未擺脫頹勢，收市再跌3.3%；比亞迪(01211)上月銷量僅微升2%，收瀉5.3%；廣汽(02238)挫4.1%；東風(00489)也跌3%；長城汽車(02333)插5.3%；北汽(01958)挫4.6%；華晨(01114)插6%。

焦點股份

創科(00669)：收市後正式取代華潤電力(00836)染藍，但創科全日跌1.2%，成交大增至14.4億元；潤電則升1.5%，成交有6.9億元。

中國燃氣(00384)：集團購股權持有人配售所持股份，每股作價較昨日(7日)收市價25.75元，折讓3.5%，套現35.29億元，惟最終逆市升2.7%，成交有46.78億元，亦是表現最好的國指成分股。

信義光能(00968)：以先舊後新方式配售3.8億股，每股作價3.47元，較昨日(7日)收市價折讓7.7%，今早沽壓顯著，曾跌穿配股價，收造3.46元，大跌8%，成交有18.7億元。