港股全日沽空金額214.54億元，另有約4157萬元人民幣沽空，大市沽空比率14.84%，較上日微升0.07個百分點。
騰訊(00700)沽空金額17.27億居首，沽空比率19.2%。
第二位是滙控(00005)，沽空金額12.84億元，沽空比率35.4%。
平保(02318)沽空金額12.62億元排第三位，沽空比率25.5%。
A股ETF沽空活躍，華夏滬深三百(03188)沽空金額10.36億元，比率44.5%；南方A50(02822)沽空金額10.54億元，比率48.3%。
港股全日沽空金額214.54億元，另有約4157萬元人民幣沽空，大市沽空比率14.84%，較上日微升0.07個百分點。
騰訊(00700)沽空金額17.27億居首，沽空比率19.2%。
第二位是滙控(00005)，沽空金額12.84億元，沽空比率35.4%。
平保(02318)沽空金額12.62億元排第三位，沽空比率25.5%。
A股ETF沽空活躍，華夏滬深三百(03188)沽空金額10.36億元，比率44.5%；南方A50(02822)沽空金額10.54億元，比率48.3%。
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