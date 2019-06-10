即巿股評 港股直擊

讀者區太問：「本人是退休人士，若考慮作長線投資，合和公路基建(00737)是不是好選擇，737去年出售予深圳市國資委下的深投控（深圳市投資控股），發展前景及派息政策會怎樣呢？若長期持有收息可考慮嗎？還是有其他好更好選擇，謝謝。」

盧志明 獨立股評人

「如果公司已經易手，大家對於公司前景的憧憬會更大。公司有兩條主要高速公路，廣深高速因附近太多新公路分薄車流量，對公司收益有影響、至於另一條公路的表現不俗，業績上來說是平平穩穩。以股價來說，暫時沒有太大憧憬。若以股息為主，現時有約6厘或以上的回報，作為收息股來說是比較高。但選擇收息股時，要留意對股價的憧憬，不過息口回報會較低。若以息口、發展前景作取捨，我會作一個平衡點，選擇某些股份股息率約4厘，股價憧憬空間較多，例如領展(00823)、煤氣(00003)等。因為這些股份，可變的風險因素相對較少，會較容易處理。」

譚智樂 耀才證券研究部副經理

「目前市場預料合和公路基建派息政策將維持穩定，母公司的轉售不會對集團造成重大影響。以目前預期股息率接近6厘計，長線投資仍具一定吸引力，防守性股份於今年仍具投資價值。不過，投資者同時亦要留意公路股相關的政策風險，路費受政策調整的風險因素要多加關注。筆者預料股價於短期後市將徘徊於3.8元至4.5元區間，此類型股份缺乏炒作焦點，投資者宜留意只合適作為長線投資帶來穩定現金流之用。」

陳鎮強 信報分析員

「收息而言，合和公路現價預測息率6.3厘可以接受。但對收息一族最重要是穩定性，現時新主深圳市投資控股(深投控)對合和公路未來的發展未算很明確，首先深投控主打科技金融、科技園區、新興產業及高端服務業，與合和公路有點風馬牛不相及；再來集團除了收入穩定的兩條公路，就是廣深高速公路新塘立交用地，深投控與地方政府一定同聲同氣，但這塊地皮一旦重劃為住宅區，必定有資金需要，變成派息的不穩因素；第三集團將改名為深圳投控灣區發展，似乎不安穩於收路費派息。不妨回調時考慮，與合和公路業務性質/地區幾乎一致，盈利規模較大，擁有AH股，不過現價稍貴的深高速(00548)。」

〈港股360〉【一問三答】環節，歡迎讀者股票、衍生工具、經濟等向專家提問，電郵至[email protected]。務求為讀者提供較全面之分析，建議每次提問不多於2隻股票。