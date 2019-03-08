即巿股評 港股直擊

正如之前所指，過去數據顯示3月是全年表現最差月份，筆者近期亦警示三月中後隨時有較大調整，現在看來有機會提早上演。基本上今年港股在刺激政策，跟經濟惡化的兩股好淡力量中角力，全年很有機會有波幅無升幅。

本輪反彈浪明顯由1月4美聯儲主席鮑威爾在美國經濟學會年會發表了一篇驚人的偏鴿言論，以及人行突然強烈降準所帶動，A股在春節後一如我預期爆升，但上證指數卻比預計提前升至三千點心理關，升到3100點樓上已嚴重超買，是時候回調，今日以近全日最低的2969點收市，勁插4.4%，後市未知會否回補2月25日的上升裂口2804點，但比較肯定是內地股民是嚇大的，現在當正是奉旨炒股，就是之前官媒一句「資本市場是國家重要核心競爭力的組成部分」，就更加為股民壯膽。估計A股調整過後，又會重拾動力，特別是市場稍後可能憧憬人行再次全面降準。我會趁A股回調收集ETF。

那邊廂，美股反彈亦過頭了，昨日納指及標指終於又回落至200天線之下，估值本身已不便宜，加上經合經織(OECD)再調低今明兩年全球經濟增長預測，其中2019年美國GDP增長由之前的1.4%下調至0.8%，美股中短期似乎易跌難升。

至於港股，恒指今日10天線掉頭向下，未來一至兩周有機會跌穿廿天線形成「死亡交叉」，而SAR拋物線第二發出反手做淡訊號，今日早段跌幅收窄時是開淡倉機會。正如昨日所說，強勢股宜減磅，細股睇位短炒。本周二本欄提到的中國醫療網絡(00383)，當日收報0.194元，之後最低見過0.187，今日爆升兩成，最高升至0.229元，成交急增至近6700萬元。

暫時我傾向「美股宜沽、A股宜收、港股宜炒」的看法，市場夠波幅是短炒客想要的，今年始終較利Swing trader發揮。

羅崇博 (杜比)