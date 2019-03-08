港股直擊 即巿股評

港股跌穿上午低位，曾插509點，見28270點，為2月19日以來新低，下試250天線(約28206點)。截至下午約2時41分，恒指報28285點，跌494點或1.7%，大市成交額978.32億元。

國企指數報11189點，挫270點或2.4%。

滬指跌穿3000點，最新插3.61%；深成指挫2.19%。

科網及新經濟股跑輸，藍籌騰訊(00700)挫2.1%；眾安(06060)插7%；閱文(00772)挫4.6%；美團(03690)挫3.8%。

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