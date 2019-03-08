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今日 14:45 港股直擊 即巿股評

中金續薦買中車 目標價調升18%

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中金　中國中車(01766)

評級：推薦-> 推薦

目標價：8.23元-> 9.7元 (較前收市價8.07元有20.2%潛在升幅)

中金發表報告，看好中國中車今年盈利表現，將目標價上調一成八至9.7元，續予「推薦」評級。

中金表示，3月5日政府工作報告明確提出2019年鐵路投資目標為8000億（人民幣.下同)，比去年工作報告提出的2018年投資目標7320億元上浮9.3%。鐵路投資確定性增強，中國中車將直接受益於鐵路裝備採購增加。

中金預計，今明兩年國鐵及城市軌道交通將迎來通車高峰；另外，2018年公司加速處置機車貨車過剩產能及非生產性資產，累計帶來投資收益26.2億元。隨着近期中國中車入選「創建世界一流」十家示範央企之一，預計公司內部國企改革進程有望提速，公司的盈利水平也有望進一步提升。

中金維持中車2018及2019年每股盈利預測0.44及0.56元人民幣不變，同時引入2020年盈利預測0.67元人民幣，
H股預測市盈率為12.7及10.6倍。維持A/H「推薦」評級，但該行認為H股被低估，根據2019及20年16及14倍目標市盈率，將港股目標價上調18%至9.7元，較當前股價有20%向上空間。

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