港股直擊 即巿股評

隔晚歐洲央行突放水，市場擔心歐洲經濟差，美股三大指數連跌第四日，加上中國2月進出口數據遠差預期，港股昨日跌穿十天線(28802點)後，半日挫逾四百點，連廿天線(28585點)亦告失守。

受累美股下挫，恒指今早低開370點，報28409，開市已跌穿20天線，跌幅一度擴至476點，低見28302，但A股深成指及創業板指數一度倒升，港股跌幅一度縮至245點，高見28533。不過，內地深成指及創業板指數再度回落，港股跌幅亦擴大，最終半日挫逾四百點收市。恒指半日收報28347，挫432點或1.5%；國企指數中午跌233點或2.04%，造11226，大市半日成交724.4億元。

藍籌股大致受壓，騰訊(00700)半日跌2.3%；滙控(00005)走低0.9%；友邦(01299)跌1.3%；港交所(00388)下滑1.8%；平保(02318)中午跌2.8%；國壽(02628)挫3.5%；建行(00939)走低1.7%；上年業績對辦的港鐵(00066)，半日升1.7%，為升幅最大藍籌。

焦點板塊

汽車股：今早沽壓未止，上月銷售欠佳的吉利(00175)，昨日大跌7.7%後仍未擺脫頹勢，半日再跌3.6%，為表現最差藍籌；比亞迪(01211)上月銷量僅微升2%，中午也挫3.8%；廣汽(02238)降2.2%；東風(00489)也跌3%；長城汽車(02333)插5.3%；北汽(01958)挫3.8%；華晨(01114)挫4.5%。

券商股：A股急挫，券商股今早無運行。中信建投證券(06066)瀉7.1%；華泰(06886)跌3.5%；海通證券(06837)跌5%；中信証券(06030)挫4.4%；中國銀河(06881)跌4.7%；中金公司(03908)跌3.2%；廣發証券(01776)挫3.7%。

資源股：上日內地鋁價一度跌至三星期低位，中鋁(02600)今早沽壓大，中午挫7.3%；其他金屬股亦向下，江銅(00358)跌2.4%；馬鋼(00323)下滑3.8%；鞍鋼(00347)也跌2.7%；洛陽鉬業(03993)挫5.1%。

焦點股份

中國燃氣(00384)：集團購股權持有人配售所持股份，每股作價較昨日(7日)收市價25.75元，折讓3.5%，套現35.29億元，惟半日逆市升2.9%，成交有42.1億元。

信義光能(00968)：以先舊後新方式配售3.8億股，每股作價3.47元，較昨日(7日)收市價折讓7.7%，今早沽壓顯著，曾跌穿配股價，中午收造3.49元，大跌7.2%，成交有16.8億元。

中國智能集團(00395)：上日跌3.3%後，今早沽壓顯著大增，一度大跌41%，低見0.52元，半日收造0.59元，仍重創33%，為包尾個股，成交金額2.73億元。集團早前發盈警，料去年淨虧損增加，因電子商務解決方案分部的商譽減值虧損所致。