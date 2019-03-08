即巿股評 港股直擊

今日分析股份是兗州煤業股份(01171)，於去年10月26日晚上發布的2018年第三季度業績報告顯示，截至去年9月底股東應佔溢利約55.04億元 (人民幣‧同下)，較2017年同期溢利約48.55億元增長13.36%，相對最近五年 (2014至2018年) 之首三季溢利增長率表現一般；但實際金額卻是同期最高，暫看去年中美貿易戰或中國經濟下行未有為集團帶來重大負面影響。至於資產淨值約594.81億元，而截至今年2月底已發行股數約49.12億股，計出每股淨值折合為14.1823港元，相對今年3月6日收報8.12元，市賬率為0.57倍，低於1倍表示股價現處偏低水平。

市盈率分析

參考2016和2017財政年度的上半年溢利佔全年溢利，分別是61.72%至65.94%，平均值為63.83%，預期2018年股東應佔溢利約86.23億元，較2017年約73.63億元，增長率為17.11%。現時已發行股數約49.12億股，即每股盈利折合為2.0560港元，相對現價8.12元，預測市盈率為3.95倍。參考2016和2017年之每年最低市盈率為7.62和2.88倍，平均值為5.25倍，反映現價仍有上升空間。以此平均值相對上述每股盈利預測計算，股價不應低於10.79元，較8.12元之潛在升幅接近33%。

市賬率分析

再者，參考2016和2017年的派息比率分別是35.29%和32.00%，預算2018年之派息比率為33.33%，預期截至2018年底資產淨值折合約622.61億港元，即每股淨值為12.6751港元，相對現價之市賬率為0.64倍，而2016和2017年每年最高市賬率為0.77至0.80倍，平均值為0.78倍，對照上述預期每股淨值，股價不應低於9.90元，較8.12元之潛在升幅為21.92%。不論是以市盈率或市賬率分析，都得出現價仍有上升空間的結論。

淺談基本面

集團主要從事煤炭採選、銷售、礦區自有鐵路貨物運輸、公路貨物運輸、港口經營、煤礦綜合科學技術服務、甲醇生產銷售等。集團股份亦在上海證券交易所上市，編號為600188；另有兗煤澳大利亞(03668) 於去年12月6日來港第二上市，而在澳交所上市代號為YAL。集團於2018年中期報告的「下半年經營策略」環節表示，2018年下半年，受全球性貿易摩擦影響，世界經濟復蘇前景不容樂觀，中國經濟面臨下行壓力。受供給側結構性改革、環保壓力持續加大等多重因素影響，煤炭供需將保持基本平衡態勢，預計煤炭價格在中高位震蕩。

2018年下半年集團將重點採取以下四項經營措施：

1)優化生產組織，確保實體增量創效。

2)強化資本運營，確保資本多元創效。

3)強化智慧營銷，確保市場協同創效。

4)深化精益管理，確保降本提質創效。

由於上述展望未有顯示業務數據預測，而參考筆者上述市盈率計出為3.95倍，暫看集團於2019年每股盈利增長率不少於3.95%，故此認為中美貿易戰和中國經濟下行風險經已全然反映到股價上，而現價以市賬率分析屬於偏低水平，可望今年股價仍有上升空間。

股息率吸引

此外，股價於2018年2月5日高見15.08元，之後股價反覆向下，至今年1月4日低見5.95元，11個月累跌逾六成，繼而股價漸見回升。今年3月6日收報8.12元，相對上述低位累升36.47%，較算是處於低水平之升幅標準15%顯然為高，證明現價已不算低。不過參考3月6日收市時250天平均線為8.961元，較8.12元仍高逾一成，加上集團於2018年3月宣派每股股息折合為0.5905港元，相對8.12元之股息率為7.27%，超過7厘可見現價進場仍具值博率。參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於7.30元或以下買入；保守者則可於6.50元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為10.00至11.00元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恆指表現波幅，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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