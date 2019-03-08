即巿股評 港股直擊

今朝睇新聞，講噚晚美股又跌過，再望望右下角日經粒數，未戴眼鏡都見到一pat紅字，今日恒指似乎有啲凍過水。坐巴士返工途中戰友Jack whatsapp我話：一嘢KO大部份牛證, 跌多100點攪掂...到開市10分鐘後，我先至開隻財經app睇，恒指喺今朝9點38時最低做過28302點，再開埋個牛熊證街貨圖睇，唔駛多，牛證最貼價嗰四層全數死亡，而第五層亦都係最重貨嗰層就係爭嗰2點，你都係當嗰2點穿埋算吧啦。

今日「三八婦女節」，返到公司開email就收到一位地產供稿嘅作者email，佢勁呀！(應該係佢公司勁)，將「三八婦女節」一個我聽落去覺得好八婆嘅節日(三八=八婆)，變成「女王節」，即刻成件事唔同晒；剛剛Staff Club同事斌少走過嚟講：各位女同事，今日「三八婦女節」，大家一陣可以去拎個紅棗茶包架！我話：之後要被你哋影張相再post上公司個fb度嘅；斌少秒回：唔駛付出呀？我再秒回：我要移玉步喎~ 然後兩個奸笑一番。有時候，公司嘅嘢，大家都明嘅。

依家10點6分，望望電視恒指跌逾400點，再開埋個日線圖睇，確實係一個大裂口向下啪，或者噚日都有人預咗，事關噚日收報28779點，都已經低收於10天線以下水平。今日連失10天線(28808點)同20天線(28588點)，下方支持殺到落去條250天線(28207點)，連條「上升通道」都跌破埋；其實可以唔開條保歷加通道出嚟都知道恒指依家由保歷加上升通道回到下降通道，只不過開出嚟睇吓條保歷加通道底(27968點)係幾多。同250天線一比，即係話250天線可以叫做短線第一層支持，而保歷加通道底就係第二層。

噚日本身已經唔再Call/牛上去，但無Put/熊落去嘅原因只係怕條10天線唔夠力去支持住個市，況且下方有咁多重牛喺度，個市有心向下啪牛亦都唔出奇，所以就朝早同下晝都推盾牌就係咁解。而噚日講隻中電(00002)，由於日線圖上見SlowSTC(14,3)準備低位回升，所以比多一日時間佢跌落去，今日(10點18分)暫時%K線確係兜底向上升穿%D線，若然係儲盾牌嘅話，今日都可以係一個時機嚟嘅。無興趣儲就唔駛理。

依家10點19分，恒指跌幅有啲收窄，做緊28437點，跌342點，不過以現價計同上方熊證嘅距離實在拉得太遠啦，且等咗咁耐班淡友終於可以開齋，上方熊證仲唔豐收？至於下方牛證，就當28200至28299係最貼價嗰層先啦，呢度都有537張期指街貨，唔知今日會唔會有資金覺得250線係第二條彈床，可能將個市彈返上去，從而入貼價牛呢？唔知，只知道250線又稱為牛熊分界線，如果個市跌返落去嘅話，咁就頭都痕啦。

各位女王，Happy Friday嘅同時，大家都「女王節」快樂呀！

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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