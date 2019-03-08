中國燃氣(00384)高開2.5%，報26.4元，成交額36.17億元。
集團購股權持有人配售所持股份，套現35.29億元。
中國燃氣公布，於2014年就購股權計劃授出購股權，相關購股權持有人最新行使購股權，公司於周一(4日)發行約1.42億股，佔已發行股本總額約2.72%。今日相關購股權持有人委託代理配售上述股份，每股作價24.85元，套現35.29億元。
每股作價較昨日(7日)收市價25.75元，折讓3.5%。
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