港股直擊 即巿股評

市場憂慮歐洲經濟前景，美股連跌第4天。港股昨日吐逾250點後，ADR插穿廿天線。

道指一度急挫320點，收市跌200點或0.78%，報25473點；標指跌0.81%，收報2748點；納指跌1.13%，收報7421點。

歐洲央行周四議息，把主要再融資利率、邊際貸款利率和存款利率分別維持在0、0.25和負0.4厘不變，並預計至少在2019年底之前，利率仍會保持在現水平，有別於上次會議估計利率到2019年夏天也不變的說法，等於押後加息的預測時間。

同時，歐洲央行今年9月開始推出第三輪針對性長期再融資操作(TLTRO-III)，到2021年3月結束，每次貸款操作期限為兩年，以確保銀行借貸環境穩定。歐央行又把2019年歐羅區經濟增長預測從1.7%大削至1.1%，通脹從1.6%下調到1.2%。

歐羅兌美元滙價跌穿1.12美元，尾段曾低見1.1178，跌幅達1.15%，創22個月最低。

美國首次申領失業救濟人數上周少3000人，報22.3萬人，勝預期；工人生產力去年第四季按年升1.9%。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價普遍低於港股上日收市價，滙控(00005)ADR折合港元計收報64.17元，較本港上日收市低0.68元；騰訊(00700)ADR收報348.93元，低6.27元；國壽(02628)ADR收報20.97元，低0.43元；中海油(00883)ADR收報13.2元，低0.11元；中石油(00857)ADR收報5.06元，低7仙；中石化(00386)ADR收報6.5 4元，低0.1元；中移動(00941)ADR收報81.04元，低0.11元；聯通(00762)ADR收報9.41元，低7仙；中電信(00728)ADR收報4.11元，低2仙。

ADR港股比例指數報28453點，較港收市低326點或1.15%。夜市期指收報28532點，跌191點，較昨日恒指收市低水247點。恒指昨收報28779，跌258點或0.89%，失守十天線(28849點)，四連升斷纜，今早料下試20天線(28606點)支持。

另外，《韓國時報》報道，北韓的礦業城鎮平康郡在周四接近中午，發生一次2.1級地震。南韓氣象局表示，地震震央在地表附近，相信是礦井內曾經發生大型爆炸，是一次人為的地震。留意北韓疑似核試地區局勢影響，日經225指數最新挫221點；南韓KOSPI指數最新跌0.35%。

焦點板塊

汽車股：上日受吉利(00175)上月銷售表現拖累，全線向下，其他車企亦陸續公布上月表現。長城汽車(02333)2月份汽車銷量為6.9萬輛，按年增加18.34%；首兩個月汽車銷量按年增加7.35%。比亞迪(01211) 2月汽車銷量2.68萬輛，按年增加2.13%；今年累計銷量按年上升3.12%。

焦點股份

港鐵(00066)：去年盈利160.08億元，按年下跌4.88%，每股盈利2.64元；派末期息0.95元，可以股代息。全年合共派息1.2元，按年上升7.1%。

領展(00823)：擬發行5年期綠色可轉債，初步發行規模為40億元，最多可加碼至50億元。債券息率每年介乎0.8%至1.6%，每半年派息。

中國燃氣(00384)：外電引述銷售文件報道，中國燃氣期權持有人，以每股24.45元至25.25元，配售1.42億股，佔該股流通股的2.8%，涉資逾34.72億元。配售價較股份昨日收市25.75元，折讓1.94%至5.05%。配售完成後，賣方不再持有中燃股份。

網龍(00777)：預期截至去年12月底止，全年將錄得盈利，2017年同期則錄得虧損2084.3萬元人民幣。該公司指出，去年由虧轉盈，主要由於去年下半年業務表現強勁，導致盈利能力大幅提升。

信義光能(00968)：擬以先舊後新方式，配股集資最多13.53億元。配股價每股3.45元至3.56元，配售3.8億股，集資13.11億元至13.53億元。

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