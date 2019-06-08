即巿股評 港股直擊

港股站穩於29000點僅一天便無以為繼，恒指昨日顯著回吐258點，4連升告終，收報28779點。大市好淡角力，市場焦點已轉至個股之上，尤其是大型企業的新消息。

市場2月底已盛傳，國泰航空(00293)研究競購海航集團旗下的香港快運(HK Express)及香港航空少數股權。空穴來風未必無因，國泰周二(3月5日)發通告證實，正在積極商談涉及香港快運的收購事項，但沒有提到香港航空。

雖然國泰與海航沒有具體披露交易的結構、金額和股權比例，惟從國泰選擇洽購香港快運而非香港航空的股權來看，反映出國泰對航空業務的取態似有所改變。

香港航空是全服務航空公司(Full Service Carrier，簡稱FSC)，提供從地面營運到機艙服務的全方位客戶體驗；香港快運則屬低成本航空公司(Low Cost Carrier，簡稱LCC)，其商業模式是在飛機管理到營運等方面加強成本控制，另就機上餐飲、行李託運等服務額外收費，故被稱為廉航。

國泰管理層過去一直表明無意涉足廉航，但近10年來區內廉航發展速度驚人，加上內地銳意開拓國際航線，令國泰受到雙重打擊，業績大不如前，至去年管理層態度終於轉變，表示會思考探索廉航的模式。

附【圖】所見，國泰於香港國際機場的市場佔有率不斷下滑，2012年客座量佔比為49%，之後逐漸減少至2018年的46.3%；相反，香港快運同期市佔率由1.7%大幅提升至5%。

國際航協(IATA)發布的《未來20年航空客運預期報告》顯示，按照目前行業趨勢，2037年全球航空客運量料翻一番，達82億人次；其中，亞太區將成為推升需求的最大動力，貢獻超過半數新增旅客，原因是亞太區經濟穩健、家庭收入提高和人口紅利。

飛機製造商波音(Boeing)數據亦指出，亞洲區廉航急速擴張，帶動短途市場增長。目前，廉航於東南亞的市佔率高達53%，南亞為46%，東北亞僅22%。香港快運現有航線主要覆蓋東北亞的旅遊熱點，所以未來在亞太區內潛在發展空間相當龐大。

因此，國泰收購香港快運不但可刺激業務增長，也能滲透大眾化的廉航市場，與本身的傳統航空服務互補不足，產生協同效應。假設國泰擬收購控制性股權，日後將能協助香港快運重組，整合雙方航線及人手等，從而節省成本。

然而，若國泰成功收購香港快運至全資擁有，兩者在香港國際機場客座量的市場份額合計將超過50%，部分區域航點可能出現壟斷情況，不排除抵觸當地的競爭法，令交易存在變數。

從基本因素來看，國泰早前發盈喜，預料去年扭虧為盈，主因客運收益率有所提升，以及貨運收益率和運載率增加。估值方面，預測市盈率11倍，預測市銷率為0.5倍，尚算合理，暫宜觀望。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容