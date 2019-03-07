即巿股評 港股直擊

港股調整但A股企穩收市，近日中資股表現最為搶鏡，坊間多隻大型中港基金特別受追捧，只要基金名稱有關於中國的就能吸水，其中瑞銀一隻中國精選基金近期表現較好，年初至今升幅達20%，基金管理規模超過60億美元，表現年初至今跑贏恒指成條街。如果散戶年初至今未有一成樓上利潤，不妨參考基金經理選股策略及名單，向星級基金經理偷師，改善持股不磨爛蓆死等到最高位才願沽，勢要賺到盡的心態。

基金最新十大持股

發現基金最新持股與去年底之十大持股出現很大變化，其中有一隻較冷門持股於去年至今仍然持有，查聯交所發現其中一位非執董密密增持，先簡單交代此基金十大持股變化，頭四位保持不變排序由第一位開始如下：騰訊控股(00700)、阿里巴巴集團(BABA)、好未來教育集團(TAL)、中國平安保險(601318.SH)，如下把深圳國際(00152)從第七位躍升至第五位，港交所(00388)就躍升一位排上第八位，而貴州茅台(600519.SH)、招商銀行(600036.SH)及港股藍籌友邦(01299)等就剔出十大名單，換入綱易(NTES)、百度(BIDU)、新東方教育(EDU)這新入榜三隻全於美國納斯達克上市，其中友邦給經金經理大手減持相信關乎近期升勢過急，或已反映大部份於下周公布業績的利好因素。

價值投資無寶不落

至於沒有變動仍然排於第十位的就是遠東宏信(03360)，該股快於本月20號公布末期業績，查聯交所近期記錄近日有幾間機構投資者減持，所減持分別百多二百萬股之間，佔該幾間機構原有持百份比之0.04%-2.5%不等，但資料顯示公司一名姓劉的非執董，在去年11月於場外以7.1元增持1億股，持股量由原先5.47%跳升至8%，據資料顯示這位劉生始於2017年12月12日，第一次購入15萬股開始後不斷增持至現時3.16億股，這位劉生亦是現任中金公司(03908)董事會成員，過去曾於摩根士丹利任職多年，及後於全球最大的KKR私募基金工作，特別對中國市場發掘及投資明星企業項目出色，過往戰績彪炳亦於業界享負盛名。

遠東宏信業務廣泛、截至頭三季業績股東溢利按年増長兩成以上，撥備覆蓋在200%以上，此股月初挑戰52周高位不破後回落至8.5元之間，惟近日再留意到收市後U盤時段仍搶高幾格成交，今天情況依舊仍在，U盤以歐資買盤為主，且U盤成交量竟然佔今天交易時段1/3，看似歐資基金仍然在入貨，加上非執董劉生過往以價值投資及慣性無寶不落的投資方法，如近期大市調整可考慮作換馬之選，加上末期業績公布將至，小注冷搞無妨。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。