港股直擊 中國財經

四連升收8個月高後，今日吐258點不算過分，但短線催化劑七七八八，似乎要試上升通道中軸28400。

A股是關鍵，可能頂到兩會閉幕(15日)後才顯著回調，除了A股ETF和內險A股回調，熱炒的「外資愛股」亦受MSCI剔出「買到爆」的大族激光(002008.SZ)打窒。

內地法例規定外資持股不能過三成，而滬深股通就會在外資持股達28%停接買盤，直至持股降低至26%。

那麼3月5日「深股通」禁買大族激光後，持股是否一係減，一係不變？非也，因為北上買股除了「深股通」，還有合格境外機構投資者(QFII)和人民幣合格境外機構投資者(RQFII)，大族激光外資持股已微升至28.58%。

當外資心口掛個勇字，買到三成以上。當局就會按「後進先出」，強制外資在時限內沽貨。

無錯此等玩法是光怪陸離，不過剔出MSCI不是世界末日，大族激光也非首隻「外資買到爆」的A股，2015年5月19日，上海機場(600009.SH)資持股亦超過28%，暫停買盤。那時A股還未入摩，由當日至今日收市，股價累飆98%。

現時上海機場屬MSCI成分股，外資持股佔流通市值超過29%，為何沒有限購？因為控股股東自願鎖定8.33億股「有限售條件流通股」，計及該批股份，外資持股只佔18.66%。

除已買爆的大族激光(002008.SZ)和接近買爆美的集團(000333.SZ)外，計及QFII和RQFII，現時外資持股最高為深創板聚光科技(300203.SZ)，外資持股21.81%。

再以今日滬深股通各十大成交個股以例，外資持股高於一成的有：美的、格力電器(000651.SZ)、海康威視(002415.SZ)、伊利(600887.SH)、貴州茅台(600519.SH)、恒瑞醫藥(600276.SH)和五糧液(000858.SZ)。當中美的以外第二高就是伊利，外資持股15.33%。距離買爆有距離，況且即使外資搶到上限購界線，甚前要強制離場，已有水位，大族激光年初股價是29元人民幣。

陳鎮強

信報投資研究部

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