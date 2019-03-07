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九龍倉(00004)去年基礎淨盈利倒退11.1%，至65.11億元，主席兼常務董事吳天海表示，去年經營環境有喜有憂，不同部分成績參差，香港地產及物流業績倒退。今年在香港未有新盤可供發售，繼續賣Mount Nicholson及其他樓盤未賣的貨尾；內地發展物業有218億元(人民幣‧下同)已簽約銷售額待入賬，今年銷售目標180億元。

他指出，香港地產業務物業入賬較2017年明顯下降，是集團去年業績倒退的最大理由。貨運市場有挑戰，受中美矛盾及英國脫歐影響，而去年下半年「搶出口」有部分貨量提早落單，令今年首兩月淡季比以往更淡，上半年貨運表現仍悲觀，業內不認為會有很多訂單。

吳天海指出，物流業務表現與香港整體碼頭的競爭力有直接關係，近年貨運碼頭陸續失去優勢，去年貨運量已降至全球第七，其他對手包括深圳、上海、新加坡貨運量均勝過香港，因此旗下現代貨箱碼頭與香港國際貨櫃碼頭、中遠—國際貨櫃碼頭(香港)、亞洲貨櫃碼頭於1月簽署協議組成香港海港聯盟，共同操作葵青貨櫃碼頭23個船泊位，以提升營運效率及節省船公司客戶的成本及時間，希望可搶回一些貨運量，「否則香港冇工開」。

期內，內地發展及投資物業佔基礎淨盈利75%，吳天海強調，對香港及內地地產市場同樣有興趣，兩個市場各有挑戰及其難處，不會完全依靠單一市場，會在兩個市場尋求新投資，希望有好回報；預料今年內地業務仍會佔較多比重。

他續稱，內地樓市始終是政策市，起落仍會很大，去年調控緊張，第四季中開始有放鬆，料今年上半年仍持續放鬆，趁市場仍有購買力加快籌備推盤。香港市場競爭仍大；對今年樓市並不悲觀，暫時已尋底，若不出現美朝戰爭或中美貿易談判破裂等突發事件，相信樓價可企穩。