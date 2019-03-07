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佐丹奴(00709)去年盈利減少4%，主席劉國權表示，在風雨飄搖的日子，去年業績屬於「比上不足、比下有餘」，而今年不明朗因素較去年多，雖然中美貿易戰談判進展良好，但其影響仍未完全反映，預計今年中美政治關係仍在角力，難以看清今年整體狀況，故暫時未能預測今年零售市道。

劉國權指出，今年首兩個月本港同店銷售有輕微跌幅，公司會繼續推出新產品，新產品價格會較舊產品高些，但以「物超所值」為大前提。

他表示，去年上半年業績表現良好，但下半年市道逆轉，以致全年同店銷售有單位數跌幅，主要受到大環境因素影響。另外，除了因提早收到農曆新年貨品，以致存貨對成本流轉天數增加兩天至89天，公司存貨水平保持良好。

對於去年中國銷售下跌，他指出，公司並非單一倚靠中國市場，東南亞地區銷售錄得增長，冀望東南亞地區銷售增幅能夠抵消中國因不明朗因素影響銷售的跌幅。他表示，公司計劃加快在大灣區開設門店步伐，其中深圳開設高檔次Giordano ladies門店，同時計劃今年在大灣區內新增20至30間旗下各品牌門店。

派息方面，他稱，去年派息比率達110%，今年有現金10億元，足夠公司營運及派息，在現金充裕情況下，日後可能再提升派息比率。