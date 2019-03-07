港股直擊 即巿股評

市場擔心經濟放緩，美股連跌三日，加上華為落實控告美政府禁令違憲，投資者擔心中美關係轉差，港股懶理A股續強勢，恒指連升四日後斷纜，收市挫逾兩百點，失守十天線(28849點)收市。

受累美股下挫，恒指今早低開72點，報28965，A股轉升，恒指跌幅亦曾縮至30點，高見29007，惟兩萬九上阻力重重，港股跌幅擴大，尾市更跌幅擴至265點，低見28772，失守十天線，最終更挨近全日低位收市。恒指收報28779，跌258點或0.89%；國企指數收報11460，跌131點或1.14%，大市成交1083.5億元。

港股上升股比例35%，下跌比例65%，反映個股整體跟大市跌。

即月期指收報28723，跌306點，低水56點。

上證指數連升五日，收報3106點，升4點或0.14%；深成指全日收報9678點，跌22點或0.23%。

藍籌股大致受壓，騰訊(00700)四連升後，收吐1.9%；友邦(01299)跌1.3%；港交所(00388)下滑2.5%；國壽(02628)挫4.3%；滙控(00005)走高0.2%；申洲(02313)升2.3%，為升幅最大藍籌。

焦點板塊

汽車股：吉利(00175)上月銷售欠佳，首兩月銷量跌9%，全日瀉7.7%，為表現最差藍籌。其他汽車股亦普遍受拖累，廣汽(02238)跌3.2%；長城汽車(02333)挫4.1%；華晨(01114)跌3.9%；北京汽車(01958)跌1.6%；東風(00489)降0.8%；但比亞迪(01211)逆市升0.5%。

5G股；華為控告美國政府禁令違憲，中興通訊(00763)應聲下瀉，全日大跌8.5%；其他5G股亦捱沽，京信通信(02342)瀉8.2%；中國鐵塔(00788)2.7%；中國通信服務(00552)跌3.2%；摩比(00947)挫4.9%；昂納科技(00877)挫4.3%；長飛光纖(06869)跌2.7%。

手機設備股：跌幅亦大，舜宇(02382)吐5.6%；瑞聲(02018)跌3.9%；比亞迪電子(00285)挫4.3%；高偉(01415)跌3.9%；鴻騰(06088)跌2.2%；小米(01810)跌2.6%。

公用股：資金泊入防守股避險，中電(00002)升1%；煤氣(00003)漲0.1%；電能(00006)微升0.3%；香港電訊(06823)齊微升0.2%；港燈(02638)微升0.5%；長建(01038)走高0.6%。港鐵(00066)升0.2%，公司收市後公布去年少賺近半成。

焦點股份

IGG(00799)：受公關烏龍洩露業績，昨日中途停牌的IGG，其去年盈利1.89億美元，按年增長21.25%，惟全年共派34.4港仙，上一年度連同特別息共派49港仙減少，今早復牌後大跌，收插11.2%。

創科(00669)：藍籌新貴創科，營業額連續9年創新高，按年升15.8%至70.21億美元，比市場預期勁，帶挈純利多17.4%至5.52億美元，但全日跌2.3%。

君實生物(01877)：連升三日後急吐，尾市愈跌愈急，一度挫8.8%，低見24.75元，收造25元，仍瀉7.9%；另一隻生物科技B股基石藥業(02616)，全日也挫5.6%。