港股直擊 香港財經 重要通告

港鐵(00066)公布，截至去年底止，全年盈利160.08億元，按年下跌4.88%，每股盈利2.64元；派末期息0.95元，可以股代息。全年合共派息1.2元，按年上升7.1%。

期內，港鐵基本業務利潤112.63億元，按年增加7.11%。其中，經常性業務利潤90.2億元，增5.13%；物業發展利潤22.43億元，按年增15.92%。

港鐵去年總收入539.3億元，按年減少2.72%。其中，車費總收入194.9億元，按年增7.08%。

2018年，公司所有鐵路和巴士客運服務的總乘客量增加2.2%，至20.445億人次。鐵路服務總乘客量達16.7億人次，按年增2%。羅湖及落馬洲過境服務的乘客量上升4.4%至1.174 億人次。機場快線乘客量增加6.5%，至1770萬人次。由去年9月23日通車至年底為止，高速鐵路(香港段)的總乘客量達530萬人次。

該公司重鐵網絡列車按照編定班次行走和乘客車程的準時程度，維持於99.9%的世界級水平。

展望未來，港鐵表示，預期持續的經濟增長和高速鐵路(香港段)的全年貢獻，將推動乘客量的增長，本港以外地區業務整體表現應會維持在合理水平。物業發展方面，將視乎市場情況計劃在未來12個月左右，為3項合共可提供約4500個住宅單位的物業發展項目進行招標。