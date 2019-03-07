瑞安房地產(00272)公布，2月合約銷售額1.88億元(人民幣‧下同)，按年下跌25.4%。其中，住宅物業銷售額1.86億元，商業物業銷售額200萬元。
上月已出售建築面積1.01萬平方米及38個車位，物業銷售均價為每平方米1.85萬元。
今年首兩個月，累計物業銷售額4.86億元，按年下跌26.36%；出售總建築面積2.56萬平方米，平均售價為每平方米1.9萬元，期內售出91個車位。
同時，截至2月底止，錄得認購銷售總額2.02億元，預計將陸續於未來月份轉成正式合約物業銷售。
瑞安房地產(00272)公布，2月合約銷售額1.88億元(人民幣‧下同)，按年下跌25.4%。其中，住宅物業銷售額1.86億元，商業物業銷售額200萬元。
上月已出售建築面積1.01萬平方米及38個車位，物業銷售均價為每平方米1.85萬元。
今年首兩個月，累計物業銷售額4.86億元，按年下跌26.36%；出售總建築面積2.56萬平方米，平均售價為每平方米1.9萬元，期內售出91個車位。
同時，截至2月底止，錄得認購銷售總額2.02億元，預計將陸續於未來月份轉成正式合約物業銷售。
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