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今日 15:32 港股直擊 即巿股評

大摩指吉利上月銷售曳 續睇9元

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大摩　吉利汽車(00175)

評級：減持

目標價：9元 (較前收市價15.82元有43%潛在跌幅)

摩根士丹利發表報告，認為吉利2月份銷售差過預期，續予「減持」，目標價9元不變。

大摩指出，吉利上月銷售下跌24%，比大摩預期下跌10至15%差，若連同一月銷售，首兩個月銷售下跌9%。

該行又指，吉利首兩月銷售相當於全年目標的16%，隨著內地缺乏新汽車購置稅措施，估計吉利銷售仍有挑戰，加上預期市盈率達9.4倍，比同業平均高五成，故續睇淡前景。

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