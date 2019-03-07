港股直擊 即巿股評

擔心經濟增長放緩，隔晚美股續受壓，加上A股回落，港股連升四日後，今日回吐過百點，考驗十天線(28861點)支持。

受累美股下挫，恒指今早低開72點，報28965，A股一度轉升，恒指跌幅亦曾縮至30點，高見29007，惟A股掉頭下跌，港股跌幅一度擴至200點，低見28837，但稍穿十天線後又見支持，大市跌幅收窄，半日暫守28900及十天線收市。恒指半日數報28904，跌133點或0.46%；國企指數中午收報11507，跌84點或0.7%，大市成588億元。

藍籌股個別發展，騰訊(00700)四連升後，半日回吐1.2%；友邦(01299)跌0.7%；港交所(00388)下滑1.4%；昨日大和叫沽平保(02318)，中午跌1.2%；國壽(02628)挫4.3%；滙控(00005)走高0.5%；申洲(02313)升2.3%，為升幅最大藍籌。

焦點板塊

汽車股：受吉利銷售曳拖累，汽車股大致受壓，廣汽(02238)跌2.1%；長城汽車(02333)挫4.1%；華晨(01114)挫5%；北京汽車(01958)跌1.2%；東風(00489)降0.1%；首兩月銷量跌9%的吉利，為表現最差藍籌，中午瀉7%；但比亞迪(01211)逆市升0.5%。

手機設備股：跌幅亦大，舜宇(02382)吐5.3%；瑞聲(02018)跌3.9%；比亞迪電子(00285)挫2.8%；高偉(01415)跌3.2%；鴻騰(06088)跌1.2%；小米(01810)跌1.3%。

公用股：資金泊入防守股避險，中電(00002)升1.2%；煤氣(00003)漲0.6%；電能(00006)微升0.5%；港燈電力(02638)微升0.1%；領展(00823)微漲0.3%；長建(01038)走高0.8%。

焦點股份

IGG(00799)：受公關烏龍洩露業績，昨日中途停牌的IGG(00799)，其去年盈利1.89億元美元，按年增長21.25%，惟全年共派34.4港仙，上一年度連同特別息共派49港仙減少，今早復牌後受壓，半日插8.5%。

創科(00669)：藍籌新貴創科，營業額連續9年創新高，按年升15.8%至70.21億美元，比市場預期勁，帶挈純利多17.4%至5.52億美元，但中午跌2.4%。