中國財經 港股直擊

MSCI宣布，將自3月11日起從MSCI中國全股指數中剔除大族激光(002008.SZ)；同時對美的集團(000333.SZ)的權重系數進行調整。

境外持股比例日前觸及28%上限的大族激光回吐，曾挫4.7%，見42.08元(人民幣‧下同)，半日跌3.85%，成交額12.78億元。

美的集團亦接近境外持股比例上限。據深圳交易所數據顯示，截至3月5日，QFII、RQFII和「深股通」投資者持有美的集團A股總數佔公司總股本的比例為27.29%。美的股價半日跌2.32%。