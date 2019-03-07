港股直擊 即巿股評

隔咗成日無睇到個市，依家9點57分，明明記得出面口嗰時電視影住恒指跌過百點，但返到公司開電視就見恒指跌幅收窄。依家10點5分，恒指跌48點，做緊28989點。

開返個圖見到恒指今日低位暫時做過28893點，下方10天線(28869點)仍然有支持。留意返，近呢排條50天線其實都好努力咁向上爬，咁梗係啦，個市由年頭升到依家都有兩個幾月啦，條50天線又有乜可能不為所動呢？

睇埋恒指牛熊證街貨圖，上方熊證最貼價嘅仍然29200至29299點，呢度有相當於892張期指，而再向上數多三層，即29300至29399點、29400至29499點同埋29500至29599點，各有過千張熊證街貨駐守，當中最重貨嘅就係29400至2999點，有相當於1507張期指，同時呢一層新增期指張數亦係最多，有237張，即係話大多數淡友都睇死個市唔會穿呢個位，實行落重貨；而呢個位講緊只係等同早三日(3月4日)嘅高位29241點。

至於下方牛證，第一層28900至28999點嗰30張期指街貨全線被打靶，變相依家最貼價嘅係28800至28899點，呢度有相當於229張期指，全數新增即呢層係新街貨啦，以依家10點15分恒指做緊28980點計，其實下行只需要多81點，就可以踩入28800至28899點呢part牛證街貨度，只係呢度嘅街貨量比唔上上方最貼價嘅29200至29299點嗰892張期指啫；唔使諗，因為呢個都係左右做人難嘅格局，最簡單同唔傷腦嘅做法就係放棄。

坊間有唔少文章同評論都預測今、明兩年香港經濟轉差嘅可能性好高，要大家做好「防風措施」，確實係搵到一隻日線圖SLowSTC(14,3)見嚴重超賣，只係上方條10天線($88.165)剛剛跌穿咗條20天線($87.795)，形成咗一個短期嘅「死亡交叉」，所以應該比多一日時間佢，等佢借「死亡交叉」嚟將SLowSTC(14,3)%K線同%D線再拉低啲，咁鐘擺效應發生嘅機會就會愈來愈大，到時一Call就可以彈返上去。

不過呢隻嘢正股嚟計佢堅係穩陣派之選，輪嚟計就真係冷到唔冷；咁所以你吼低位買正股嚟儲，還是真心Call呢隻三線、甚至係四線嘅Call好啦。

呢隻係咩？咪中電(00002)囉；或者呢隻買嚟做個倉嘅盾牌好過。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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