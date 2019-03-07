即巿股評 港股直擊

不少投資者想觀察認股證牛熊證價格，都會使用一些免費報價服務如網站或手機程式，以快捷地查看股證的現價，但此類報價平台通常只會顯示現價(又稱按盤價)，並不會提供買盤與沽盤之價格及盤量，容易令投資者於觀察認股證牛熊證價格時，引起不少誤解。

目前上市衍生權證產品數以千計，選擇眾多，所以不是所有權證每天都會錄得成交。大家或許會發現，部分權證可能每日只有幾宗成交，而且成交價與現價出現嚴重偏離，這到底是什麼一回事呢？而收市價又怎樣釐定呢？

首先，我們了解一下「現價」是如何釐定的。如果權證在該交易時段內沒有成交，而當時的買盤價高於上日收市價，交易系統會取買盤價為「現價」；否則，如果當時的沽盤價低於上日收市價，交易系統則會取沽盤價為「現價」；如果上述兩者皆不適用，系統就會直接取上日收市價為「現價」。

避免收市價取決於單一成交

目前，港交所有一套計算交易價格的機制，也適用於計算衍生工具的收市價。由於衍生工具不設競價時段，其最後交易截至下午4時。交易系統會在交易時段最後1分鐘內，即由下午3時59分開始，每隔15秒錄取一次現價，共取5個現價後，以這5口價的中位數為收市價。

取5口價的中位數作為收市價，是為了確保收市價不會受一宗成交左右。有時候，投資者作出買賣決定可能受不同原因（例如情緒因素）影響，但流通量提供者的掛盤則以認股證的理論價格為依據，如果因為個別投資者的買賣決定，即使大幅偏離了理論價格也願意成交，而影響了認股證的收市價，這對其他投資者並不公平。因此，以5個按盤價的中位數來釐定收市價，撇除過高或過低的成交價，是相對公平、合理的做法。

我們舉個例加以說明：

次數 取價時間 買盤價 沽盤價 上日收市價 現價 註

第1次 下午3 : 59 : 00 $0.160 $0.162 $0.158 $0.160 (1)

第2次 下午3 : 59 : 15 $0.160 $0.162 $0.158 $0.160 (1)

第3次 下午3 : 59 : 30 $0.156 $0.158 $0.158 $0.158 (3)

第4次 下午3 : 59 : 45 $0.156 $0.160 $0.158 $0.158 (3)

第5次 下午4 : 00 : 00 $0.152 $0.154 $0.158 $0.154 (2)

註

(1) ：買盤價高於上日收市價，取買盤價為「現價」

(2) ：非(1)，沽盤價低於上日收市價，取沽盤價為「現價」

(3) ：非(1)或(2)，取上日收市價為「現價」

5個按盤價由低至高排列分別是$0.154、$0.158、$0.158、$0.160和 $0.160。中位數是$0.158，所以收市價就定於$0.158。

如果在錄取「現價」時有成交，系統就不會取用上日收市價，而是改為取用最後錄得的成交價與買賣盤進行比較，至於比較和取價的準則和上述方法基本相同。

上述例子針對一些成交疏落的衍生工具，說明單一成交所造成的現價，未必是該衍生工具的最後收市價，這套錄取5個現價之中位數來釐定收市價的機制，好處在於操作簡明，既可以避免收市價完全取決於最後一宗交易的成交價，亦可確保收市價不致由單一項交易或交易規模所影響而變得不合理。

瑞通認股證牛熊證銷售部

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本結構性產品並無抵押品。

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