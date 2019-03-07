隔晚美股下挫，道指收跌133點，報25673，美聯儲褐皮書顯示政府停擺影響經濟。港股連升四日漲404點後，今早低開。
恒指低開72點，報28965；國企指數低開21點，報11570。
吉利(00175)上月銷量跌約24%，今早低開3.7%，報15.24元。
騰訊(00700)低開0.2元，報361.8元。
友邦(01299)低開0.7%，報77.05元。
港交所(00388)低開1%，報275.8元。
平保(02318)低開0.3%，報84.25元。
隔晚美股下挫，道指收跌133點，報25673，美聯儲褐皮書顯示政府停擺影響經濟。港股連升四日漲404點後，今早低開。
恒指低開72點，報28965；國企指數低開21點，報11570。
吉利(00175)上月銷量跌約24%，今早低開3.7%，報15.24元。
騰訊(00700)低開0.2元，報361.8元。
友邦(01299)低開0.7%，報77.05元。
港交所(00388)低開1%，報275.8元。
平保(02318)低開0.3%，報84.25元。
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