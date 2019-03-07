港股直擊 即巿股評

港股四日累漲404點，A股氣勢如虹，不過隔晚美股下挫，市場憂慮經濟放緩情況，料今早港股低開。

隔晚美股三大指數集體收跌，道指跌133點或0.52%報25673；標普500跌0.65%報2771點，納指跌0.93%報7505點。美聯儲褐皮書顯示政府停擺影響經濟。蔚來汽車大跌逾21%，趣頭條跌近20%，兩者四季度虧損均高於預期。

褐皮書報告顯示，美國經濟在1月和2月有所增長，但是全美有一半的地區受到35天部分政府關門的影響。一些製造商還擔心其產品的全球市場需求下降、並且特朗普貿易政策將對其產生不利影響。該報告很可能支持許多聯儲局官員對於未來加息行動保持耐心的決定，因為經濟擴張形勢雖然健康但略有放緩。

經合組織(OECD)繼去年11月下調全球經濟增長預測後，再次下調了今年和明年的全球經濟增長預測。該組織警告稱，圍繞英國退歐和貿易爭端的不確定性將對全球商業活動和企業造成負面影響。經合組織宣布，將2019年全球GDP增速預期從3.5%下調至3.3%；將2019年美國經濟增速預期下調至0.8%(此前為1.4%)，2020年增速為0.9%；下調2019年歐羅區經濟增速預期至1%(此前為1.8%)，2020年為1.2%(此前為1.6%)。

經濟數據方面，美國2月ADP就業人數增加18.3萬，稍低於市場預期的19萬，前值為21.3萬。美國商務部發布數據顯示，美國去年12月貿易逆差598億美元，創2008年10月以來新高，預期逆差579億美元；2018年貿易逆差擴大至6210億美元，創2008年以來新高。

國際金價先升後跌。美股和美元下跌，黃金有買盤，期金結束七連跌。紐約4月份期金收市每安士報1287.6美元，升2.9美元或0.2%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍低於港股上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報64.32元，較本港上日收市低0.38元；騰訊(00700)ADR收報360.53元，低1.47元；國壽(02628)ADR收報22.15元，低0.2元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報13.38元，高2仙；中石油(00857)ADR收報5.16元，無升跌；中石化(00386)ADR收報6.65元，低3仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報81.27元，高0.27元；聯通(00762)ADR收報9.56元，低1仙；中電信(00728)ADR收報4.21元，高1仙。

ADR港股比例指數報28922，較周三恒指收市低114點或0.4%。恒指昨日收市升76點，報29037，逾8個月首次收返二萬九。全日北水淨流入21.73億元，內銀普遍錄得淨買，工行(01398)有4.45億元淨流入。

焦點股份

美高梅中國(02282)：去年純利約10.68億元，倒退五成四，主要因為美獅美高梅處於起步階段，而賭枱贏率及角子機贏率低於過往年度，每股末期息3.4仙。

創科實業(00669)：去年純利5.52億美元，增長一成七，每股盈利30.16美仙，末期息50港仙，全年股息88港仙，較2017年增加三成。毛利率上升0.5個百分點，至百分37.2%，是連續第十年上升。

IGG(00799)：去年純利1.89億美元，增長兩成一，派第二次中期股息16.7港仙。公司指，因為公關公司技術故障，在公布業績前，部分財務資料被上傳至移動網絡平台，有關資料正確但未經董事會批准，股份申請今日復牌。

吉利汽車(00175)：2月總銷量8萬3552部，按年減少兩成四，主要因為今年農曆新年假期較早，2月受到農曆新年後淡季影響。首兩個月總銷量24萬1945部， 按年減少9%，達至全年銷量目標151萬部的一成六。

國壽(02628)：公布獲得人民銀行批准，在全國銀行間債券市場公開發行10年期可贖回資本補充債券，發行規模不超過350億元人民幣。

中國海外(00688)：2月合約物業銷售金額約210.61億元，按年增加兩成八。

海通證券(06837)：公布2月經營數據，錄得盈利約9.34億元人民幣，按年大升16倍，而按月亦升1.3倍。

高力集團(01118)：發盈警，預期去年由盈轉虧。

今日有多家公司公布全年業績，當中以港鐵(00066)、九倉(00004)、佐丹奴(00709)及天虹紡織(02678)較受市場關注。其中，市場預計去年港鐵整體計入投資物業重估後的盈利為110.48億元，按年跌34%，市場關注港鐵沙中綫工程的情況，以及公司董事局主席的繼任人選。