即巿股評 港股直擊 國際財經

美國國務卿蓬佩奧周二(5日)表明，若中美中美貿易協議不完美，總統特朗普將拒絕，市場憂慮貿談再生枝節，加上通用電氣(GE)發盈警，拖累股價急瀉；這兩項負面消息抵消了房屋銷售和服務業數據強勁的利好，美股反覆偏軟，三大指數跌幅介乎0.02至0.11%。

自去年聖誕節期間奇蹟般反彈後，標普500指數迄今累積上升約20%，在美股牛市邁向10周年之際，投資者最想知道的是，長牛究竟還能再走多遠？

一直支持股市的美國企業盈利表現確有放緩跡象(詳見今天「沿圖論勢」)，目前標指預測市盈率約16.7倍，雖然較過去5年平均值17.5倍為低，但美國經濟增長放緩的風險升溫，美企盈利能力又正在轉弱，目前的估值水平顯得略為偏高。基本因素欠佳，美股卻持續造好，某程度上與市場憧憬全球央行再度齊齊「放水」(或聯儲局減慢「收水」)有關。

美國聯儲局主席鮑威爾上周重申貨幣政策保持耐心之餘，又表示通脹不明顯亦可停止加息；而局方快將披露新的縮表計劃框架，意味聯儲局結束或削減縮表的時間會較市場預期早。

另一邊廂，國務院總理李克強在最新一份《政府工作報告》指出，內地今年減稅及全年降低社保繳費負擔近2萬億元人民幣，此舉等同以另類方式放水，刺激經濟。

歐羅區方面，由於成員國經濟下行壓力漸趨嚴重，投資者普遍估計歐洲央行最早可在3月重啟對銀行新一輪定向長期再融資操作(TLTRO)，確保區內銀行可獲得央行的超低息貸款，藉此穩定市場流動性。

此外，路透調查顯示，在經濟有放緩風險及外界懷疑日本通脹率能否達到央行目標下，愈來愈多分析師認為，日本無可避免要實施進一步的貨幣寬鬆政策。

縱使各主要央行傾向放水，惟附【圖】所見，統計三大央行(聯儲局、歐洲和日本央行)資產負債表總規模，再加上內地外滙儲備數額的按年變幅，已由2017年高位顯著回落，至去年底更是3年多以來首次跌到負值；根據往績，當該「水源」指標在較低水平徘徊，都不利股市表現。

值得留意的是，受制高基數效應，四大央行落實暫停收水，甚至再度大舉放水之前，短期或難以扭轉指標向下的趨勢。換言之，各央行重新「開水喉」的實質效用，還要一段時間才可反映。

內地股市近日一口氣突破多重阻力，推動恒生指數升越29000點關，調整遲遲沒有出現；相反，美國貨幣政策率先從緊縮重回至相對寬鬆，股市卻於高位反覆，呈好淡爭持格局，投資市場憧憬放水的亢奮情緒對股市的幫助，相信不會維持太久(尤其是聯儲局現在只是減慢而非停止收水)，一旦實體經濟變差的影響逐漸浮現，說不定會由美股帶頭整固，然後蔓延至環球股市。

信報投資研究部

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