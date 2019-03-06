重要通告 港股直擊

創科實業(00669)公布，截至去年12月底止，全年股東應東應佔溢利5.52億元(美元‧下同)，按年上升17.44%，每股盈利30.16仙，派末期息50港仙。

期內，營業額70.21億元，按年增長15.79%。

該公司稱，盈利再創新高，營業額連續第9年刷新紀錄，主要受惠於推出一系列嶄新充電式產品，各地區銷售均錄得大幅增長。

Milwaukee工具業務持續上升，營業額錄得28.2%的增幅，而RYOBI業務亦錄得雙位數增長；地板護理及器具業務分部的銷售錄得9.3%增長，顯示年內業務顯著改善。