港股直擊 中國財經

上證指數連升第四日，重上3100關，港股亦收返兩萬九。恒指高開41點，早段曾倒跌23點，之後隨A股掉頭向上，最多升161點，高見29122，午後於兩萬九拉鋸，全日收市升76點，報29037，逾8個月首次收返二萬九。

全日北水淨流入21.73億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

北水流入藍籌內銀，建行(00939)有1.31億元淨流入；工行(01398)有4.45億元淨流入；中行(03988)有2.81億元淨流入。

內險方面，平保(02318)有2.12億元淨流入；人保(01339) 則有1.62億元淨流出；太保(02601)亦有7402萬元淨流出。券商方面，中信証券(06030)有1.13億元淨流入；華泰證券(06886)則有1.09億元淨流出。

市場憧憬汽車及家電股受惠國策，吉利(00175)有2.74億元淨流入；飆升22.6%的海信家電(00921)有2985萬元流入高追；廣汽(02238)亦有841萬元淨流入。

科技股方面，騰訊(00700)全日有1.76億元淨流出。相反，中興(00763)有3.24億元淨流入。

預喜內房股方面，昨日收市後發盈喜的恒大(03333)有1.48億元淨流入；上月底發盈喜的融創中國(01918)則有2.06億元淨流出。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、騰訊、平保、工行、融創、恒大、中行、中信証券、吉利及人保。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 中興、中信証券、華泰證券、騰訊、融創、吉利、恒大、海信家電、太保及廣汽。